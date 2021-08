Microsoft -teamet møter “neste nivå” for å zoome inn på norsk oppstartsmål

Zoom, kanalspill for lagutstyr

Med base i Oslo, Norge, er NEED en oppstart etablert for å utvikle avansert utstyr for å lette zoommøter. I løpet av to år hadde Zoom solgt sitt 40.000 Need Bar-konferansekamera og displaykontroller, kontrollerbart Need Bar Pro-konferansekamera med tre skjermer, Need Pad-berøringsskjermkontroller og NEED-kort. 65 tommers skjerm med innebygd kamera og lyd hovedsakelig i USA

NEED signerte en avtale med Microsoft forrige måned om å la verktøyene kjøre med team, og administrerende direktør Siemen Tigre sa til CRN at den kunne utvide Google Meat eller Cisco WebX. Det viktigste er at selskapet er stort på sitt kanalprosjekt denne uken, og legger til nye komponenter og sine første distribusjonspartnere for å få rollen som løsningstilbydere til å hjelpe bedriftskunder med å bruke den nyeste webbaserte konferanseteknologien.

Tigre sa at enkelhet er et kjennetegn på NEET -teknologi. Men når det gjelder konferansebehov på konferansenivå, henvender virksomheter seg til sine løsningstilbydere. “Du kunne ikke gjøre installasjonene som kundene trengte med eldre teknologier,” sa han. “Det kan være veldig komplisert. Enkelheten i produktet vårt hjelper virkelig å skalere lønnsomt for aksjonærene.

Tiger ga også CRN en liten topp på noen av de kommende utviklingene for Neat -produktfamilien.

