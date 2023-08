MicroStrategys Bitcoin-investeringsstrategi har blitt avslørt

For tre år siden kjøpte MicroStrategy sin første bitcoin. I dag er selskapet blant de største kryptohvalene i verden.

I august 2020 kjøpte MicroStrategy 21 454 BTC for en nettsum på 250 millioner dollar. (det er $11 653 stykket). I dag, tre år senere, har selskapet en jackpot på 152 800 BTC (4,53 milliarder dollar)kjøpt til en gjennomsnittspris på $29 672 stykket.

Hva er DCA og MicroStrategys investeringsstrategi?

MicroStrategy er et av de første selskapene som har innsett potensialet til Bitcoin. Fra august 2020, selskapets arbeid (MSTR) 210 % økning. Det skal imidlertid bemerkes at MicroStrategys investeringsreise ikke har vært uten feiltrinn.

Faktisk er selskapets aksje for øyeblikket ned 70% fra all-time high. Tilsvarende fryktet mange analytikere i 2022 at selskapet ville bli utsatt for et marginkrav på bitcoin-sikrede lån.

MicroStrategy Stock Performance (MSTR): TradingView

Uforutsigbarheten til verdens første kryptovaluta hjelper ikke MicroStrategy. På samme måte kan volatiliteten i kryptovalutamarkedet utløse følelser av frykt, impulsivitet eller ubesluttsomhet. Dette er grunnen til at MicroStrategy velger en programmert investeringsstrategi (DCA eller dollarkostnadsgjennomsnitt). Men hva handler det egentlig om?

Enkelt sagt er DCA en investeringsstrategi som innebærer å gå inn i markedet gradvis ved å investere små beløp på en jevnlig basis. Denne strategien er mye brukt i USA, hvor den fungerer på samme måte som 401(k) pensjonsordninger.

Så i stedet for å kjøpe Bitcoin på en gang, har MicroStrategy spredt kapitalen på flere kjøp. På denne måten har selskapet redusert eksponeringen mot markedssvingninger.

i følge Ben Simpsonadministrerende direktør i Collective Shift, er DCAs strategi den beste måten å bygge en sterk portefølje på.

«Programmert investering er en kjedelig strategi. Men det er den mest effektive strategien for å bygge en solid portefølje. Spesielt hvis du starter med liten kapital.»

Hva er fordelene med DCA-strategien?

DCA-strategi er den beste måten å unngå hastverk, FUD og FOMO. Ved å investere i de samme eiendelene regelmessig, trenger ikke investorer lenger å komme med spådommer. Faktisk finner selv de mest erfarne handelsmenn det vanskelig å forutsi markedets fremtidige kurs.

En programmert investeringsstrategi er riktignok ikke alltid lønnsom i begynnelsen. Men i det lange løp kan de være spesielt effektive.

«En planlagt investering i lovende eiendeler er en sikker måte å skape rikdom på,» sier han. Anthony PomplianoGrunnlegger av Pomp Investments.

Her er noen av de viktigste fordelene med den programmerte investeringsstrategien:

automasjon : DCA kjører automatisk på forhåndsbestemte datoer, noe som sikrer konstant vekst av porteføljen.

: DCA kjører automatisk på forhåndsbestemte datoer, noe som sikrer konstant vekst av porteføljen. Risikostyring DCA: DCA hjelper til med å redusere risiko knyttet til volatilitet i kryptomarkedet.

DCA: DCA hjelper til med å redusere risiko knyttet til volatilitet i kryptomarkedet. Enkel og passiv strategi Planlagt investering krever ikke regelmessig inngripen fra investorens side. Dermed reduseres stresset knyttet til overvåking av markedet.

Hva er dens ulemper?

Som andre investeringsstrategier er ikke DCA uten risiko. Her er noen av de største ulempene:

beskjeden avkastning : Siden det er en risikoavers strategi, er ikke DCA like lønnsomt som andre handelsstrategier.

: Siden det er en risikoavers strategi, er ikke DCA like lønnsomt som andre handelsstrategier. Mulighet for å gå glipp av muligheter Den automatiske karakteren til denne strategien kan føre til at investorer går glipp av visse muligheter. Faktisk gir umiddelbare investeringer ofte bedre avkastning enn utsatte og periodiske investeringer.

Den automatiske karakteren til denne strategien kan føre til at investorer går glipp av visse muligheter. Faktisk gir umiddelbare investeringer ofte bedre avkastning enn utsatte og periodiske investeringer. høyere gebyrer Gjentatte kjøp kan føre til høyere gebyrer for investorer.

For å dra nytte av den programmerte investeringsstrategien, anbefales det å spesifisere på forhånd mengden kapital som skal investeres og kjøpsfrekvensen. Det er også bedre å velge en passende plattform for denne typen strategi.

Imidlertid er fordelene med DCA-strategien langt større enn ulempene. Som vi har sett med MicroStrategy, kan denne strategien være svært effektiv når den brukes riktig.

Moralen i historien: Michael Saylor spilte det trygt. Tok han den rette avgjørelsen?