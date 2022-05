Midt i cyberkrigen er dette franske antiviruset ultraeffektivt

Franske Intego publiserer et verdenskjent antivirus… og eksklusivt på Mac. Hvis du har en Apple-datamaskin, er dette den beste løsningen for å beskytte deg selv i disse tider. Risikoen for cyberangrep er alltid høy.

Med de mange cyberangrepene som påvirker flere og flere mennesker, anbefales det å ha det beste antiviruset å advare dem. Blant de mest populære programvarene kan vi for eksempel nevne Bitdefender, Norton, McAfee, Avast Antivirus. Sistnevnte er veldig populære, siden de hovedsakelig beskytter datamaskiner utstyrt med Windows.

Men hvis du har en Mac, er det bedre å henvende seg til et spesialisert antivirus for operativsystemet ditt. Og den beste på dette området er Intego. Det franske selskapet har utviklet svært effektiv antivirusprogramvare mot cyberangrep i årevis. Med solid erfaring, klarert av ikke mindre enn 30 millioner brukere over hele verden.

Vanligvis er prisen på årsabonnementet 49,99 euro. Men denne helgen er det mulig å benytte seg av en god rabatt. Årsprisen på Intego antivirus faller til bare 19,99 euro. Gjør du beregningene riktig, koster det deg mindre enn 2 euro per måned. Med tanke på tilfredshetsnivået til de fleste som bruker Intego, er det ikke dyrt å betale, spesielt sammenlignet med tjenestene som tilbys av dette antivirusprogrammet for Mac. For å overbevise deg har du også en 30-dagers gratis prøveperiode.

Intego: det beste antivirusprogrammet for Mac på markedet

Siden sikkerhetssårbarheter i Mac ikke er de samme som finnes i Windows, har Intego fokusert på å oppdage dem i Apple OS. Du vet hvordan du raskt og effektivt identifiserer ulike phishing-forsøk, botnett, løsepengeprogramvare, spam, etc. Ingen går gjennom garnene sine. Vi kan ikke motsi AV-test som, etter å ha testet den, anser den som det beste antivirusprogrammet for Mac på markedet.

Hvis noen antivirus på markedet er svært påtrengende og viser mange (ofte ubrukelige) popup-vinduer når du kjører en skanning av datamaskinen din, er Intego tvert imot veldig diskret. Uten overflødig gjør den jobben du spør diskret, uten å være påtrengende. Et utmerket poeng som lar deg holde fokus på arbeidet ditt uten å måtte se på hvilket vindu som er åpent til enhver tid. Uten tvil skiller Intego seg ut som antivirus nummer én for Mac.

Og hvis du vil slå to fluer i en smekk, kan du vende deg til Integos Mac Premium Bundle-løsning. Sistnevnte tilbyr, i tillegg til å integrere redaktørens antivirus, andre verktøy. Blant dem har du en Mac-rengjøringsprogramvare som når den har startet, gjenoppretter maskinen til hastigheten de første dagene. Så er det annen programvare som lar deg ha kontroll over sikkerhetskopiene i skyen. Og til slutt, et foreldrekontrollverktøy som gir deg trygghet i tilfelle barna dine også bruker Mac-en.

I markedsføring på samme måte som antivirus, Integos alt-i-ett-løsning koster €29,99 i stedet for €84,99. Denne prisen gjelder for ett års abonnement. Til syvende og sist kan denne formelen være den som best passer dine behov. For noen titalls euro vil denne Mac Premium-pakken tillate deg å være beskyttet, og ha en konstant oppdatert og høyytelsesmaskin. Som med antivirus, gir Intego deg en 30-dagers gratis prøveversjon slik at du kan få en idé og overbevise deg selv om effektiviteten.

For å oppdage Integos komplette løsning, er den her:

