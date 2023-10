Midt i prøvelsen hennes, den grufulle nyheten om Catherine Laporte (72 år): «Hun bare …

Catherine Laporte, som forlot TF1 i 2017, har kjempet flittig mot sykdommen i årevis. Dessverre hadde helsen hennes nylig blitt dårligere, og mannen hennes, Thomas Stern, kom til å fremstille Faustin Pollards mikrofon som et veldig dystert bilde. En trist situasjon, det trist…

Catherine Laborde, en værpresentant på TF1 i 28 år, har lenge vært en av PAFs mest gjenkjennelige offentlige personer. Men i dag, overvunnet av sykdom, er Portlais langt fra lysene når han kjemper mot en rekke voldelige sykdommer, inkludert aggressiv Parkinson og demens med Lewy-kropper.

Catherine Labordes ektemann sin hjertevarmende tro

Denne torsdags ettermiddagens «It Begins Today»-gjest, ektemannen Thomas Stern, hadde noen betryggende nyheter om kvinnen han deler livet sitt med. Filosofiforeleseren innrømmet at hun ikke lenger kunne vises på et TV-apparat, mente at hun hadde nådd et stadium i sykdommen. Og dessverre er det irreversibelt:

I utgangspunktet går jeg gjennom en periode der som er litt vanskeligere enn før jeg skrev boken. Catherine har en sakte progressiv sykdom, men en nevrodegenerativ sykdom, en cocktail mellom Alzheimers, Parkinsons, motoriske lidelser, språk, angstanfall, hallusinasjoner, og det er et vanskelig bilde…

Hun har kommet inn i et stadium hvor hun har problemer med å uttrykke seg, hun forstår hva som blir sagt til henne, men hun har store problemer med å skape ting, så kommunikasjonen blir mer komplisert. (…) Før uttrykte hun seg veldig flytende. I dag er det ikke i dette registeret.

Stilt overfor prøvelsen hans utrolig verdige og modige kone står overfor, er Thomas Stern fast bestemt på å gjøre sitt beste. Så da Faustin Pollard spurte ham «ikke mer, ikke mer mannen hennes», hadde forfatteren det perfekte svaret:

Jeg tror ikke jeg følte meg mer som mannen hennes enn å være omsorgspersonen hennes. Forskjellen mellom en omsorgsperson og en omsorgsperson er at sykdommen er tilstede hos begge, men omsorgspersonen leter alltid etter den syke personen, som trenger å pleie den med minner, fornye den, reinkarnere den. Vi kan ikke sette et gap ellers.

Som mange par, eldre eller ikke, fører Catherine Laborde og Thomas Stern nå en nådeløs kamp mot sykdommen. Vi ønsker ham og hennes stort mot til å møte denne rettssaken, som de går til med mot og verdighet. Fordi fremgang er dessverre ikke et alternativ…