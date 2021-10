Midt i usikkerheten i Tsjekkia ble president Milos Zeman innlagt på sykehus

Den tsjekkiske presidenten Milos Zeman ble søndag kastet ut i usikkerhet etter å ha blitt innlagt på sykehus, dagen etter stortingsvalget, kort tid etter nederlaget til sin allierte, milliardær og populære statsminister Andrzej Babis.

Presidenten, som spiller en nøkkelrolle i utnevnelsen av statsministeren, ble fraktet med ambulanse til et militærsykehus i Praha etter et intervju med Andrzej Babis, som besvimte ved ankomst.

Legen hans sa at han ble behandlet på intensiv, mens det ifølge lederen for presidentkabinettet, Vradislav Minor, ble sitert av en avis kalt Blask.Han sovnet under overføringen, det er alt. Han var ikke bevisstløs“.

Milos Zeman, 77, som lider av leverproblemer, er i stabil tilstand og kan bli på sykehus i opptil tre uker, ifølge Daily Dnes. Milos Zemans sykehusinnleggelse vil ikke hemme samtaler etter valget, sa talsmann Jiri Ovsek på Twitter.

Andrzej Babis håper å bli ved makten til tross for sitt knappe tap i sentrum-høyre-koalisjonen lørdag.

Helseproblemer i mange måneder

Presidenten, som har sittet i rullestol i flere måneder og allerede var innlagt på sykehus i åtte dager for en måned siden, måtte stemme hjemmefra lørdag på grunn av helsetilstanden.

I henhold til den tsjekkiske grunnloven, hvis begge husene i det nyvalgte parlamentet erklærer presidenten ute av stand til å utføre sine plikter, er det ansvaret til presidenten på lavere nivå å utnevne statsoverhode.