Midt på natten treffer en meteor puten din.

«Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv “sier Ruth Hamilton. 11. oktober ble denne kvinnen, som bor i Golden, British Columbia, Canada, vekket skremme ved lyden aven stein krasjer nær henne. “ Jeg hørte en enorm eksplosjon og kjente ruskene i ansiktet mitt. »Forklarer denne mirakuløse kvinnen. En bit grå stein på størrelse med a cantaloupe hadde gjennomboret taket før hun landet på puten hennes, noen centimeter fra hodet hennes.

Ruth Hamilton ringte brannvesenet, som først trodde det var rusk fra en byggeplass. konstruksjon i nærheten av huset. ” Politibetjenten ringte til byggeplassen og fortalte at det ikke hadde vært noen detonasjon den kvelden, men at arbeiderne hadde sett en slags eksplosjon på himmelen, som en eksplosjon. stjerne fallende “. Derfor konkluderte betjenten med at det var en meteoritt, som senere ble bekreftet av et team av eksperter fra University of Western London, Ontario. Sistnevnte har ennå ikke undersøkt fjellet, men tror at det kommer fra hovedbeltet til asteroider.

En lignende hendelse hadde allerede skjedd i august 2020, i Indonesia, hvor a meteoritt av 2,5 kg hadde gått gjennom taket på et hus å bli på bakken. Nyhetene hadde reist verden og meteoritten, ringte Kolang, hadde blitt solgt til en samler. Om 84 000 meteoritter de faller til jorden hvert år, men de fleste av dem veier bare noen få gram og lander på steder ørkener eller i havet. Det er bare en kjent sak av en person drept av en meteoritt, datert 22. august 1888, i Irak.