Migrasjonen av storke har startet. Et syn å se i noen dager

Ferien går snart mot slutten. Og slutten av sommeren om en måned. Naturen forteller oss. Høsten nærmer seg. Storkene som kommer hit for å hekke og hekke på slutten av våren har allerede dratt til Afrika for å overvintre der.

Flere fotografer møttes i går kveld mellom Charleroi og Quinn på Darcy’s. Rundt seksti storker stoppet der for å spise og hvile før den lange reisen. Deres tilstedeværelse har ikke sluppet unna entusiaster:«Vi kommer tilbake fra Vichy med mannen min, En kvinne som går forbi forklarer. Vi går tilbake til Nivelles. Jeg ser alltid opp og har alltid kameraet mitt. Jeg så en stork på en lyktestolpe og ba mannen min stoppe.. Stopp til rett tid. En nabo bekrefter dette: «Jeg har bodd her et steinkast unna i 33 år. Jeg har aldri sett en flokk som denne. Det jeg liker med dyrefotografering er ikke å forstyrre dyrene. Der ser de helt zen ut. Vi kan komme. Litt nærmere , de virker ikke plaget.».

Olivier Bourgi er en profesjonell fotograf. Da han hørte om en slik sammenkomst, hoppet han inn i bilen bevæpnet med teleobjektivet: » «Oli, det er en fantastisk storkeflokk her», ropte en venn til meg. Og det er helt nydelig. Det var et magisk øyeblikk. Vi kunne stille observere dem spise planter eller ormer. Nå hviler de ved gatelysene langs N5. I bakgrunnen er en praktfull måne. Det lager flotte bilder. Livet er vakkert. Naturen er vakker».

Storketrekket er fortsatt i et tidlig stadium, og du kan se denne praktfulle fuglen langt fra hjemmet ditt de neste dagene.