Migrasjonspresset Italia lider av er «uholdbart», sier Giorgia Meloni

Lampedusa hadde aldri vært så anspent. De siste dagene har de fleste av de 11.000 migrantene som har ankommet italiensk territorium siden mandag, ifølge innenriksdepartementet, fullført mottakssenteret som administreres av det italienske Røde Kors (CRI), som har en kapasitet på 400 plasser.

Meloni estimerte at «titusenvis av mennesker» i Afrika ønsket å flykte fra sine land på grunn av kupp eller hungersnød, og at «det er åpenbart at Italia og Europa ikke kan ta imot denne massive utvandringen».

Han ba igjen EU om å handle raskt og besluttsomt.

Han skrev til presidenten for EU-kommisjonen, Ursula van der Leyen, og inviterte henne til å komme til Lampedusa og selv se situasjonen, som stadig forbedres takket være de utallige overføringene av migranter til kontinentet.

Han ba president Charles Michel om å sette migrasjonsspørsmålet på dagsordenen for et EU-toppmøte i oktober, samtidig som han kunngjorde at regjeringen hans har til hensikt å ta ekstraordinære tiltak.