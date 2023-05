Mika er tilbake som «The Voice, The Most Beautiful Voice»: Denne viktige rollen spiller hun under Supercross-kampene.

Denne lørdagen er det Supercross-kampene som skal finne sted i Seth. Arrangementet er kjent for de troende i showet, men denne sesongen vil ta en viss vri, siden publikum ikke vil være den eneste herre over skjebnen til de to talentene som forsvarer sin plass på scenen. En tidligere ikonisk telecross-trener med 7 deltakere og 2 seire, Mika vil komme tilbake til showet som et unntak og vil kunne velge sin favorittkandidat på slutten av hver kamp. 10 % av stemmene telles i sluttresultatet, mot 90 % for publikum. En ny regel ser ved første øyekast ikke ut til å ha stor innvirkning på fremtiden til talentet som fortsatt er i kamp, ​​men kan godt vippe balansen på en eller annen måte når det teller.

Vinnertalentet fra Supercross-kampene vil kunne konkurrere i Telecross-semifinalen 27. mai på TF1.

Overraskende nok er det veldefinerte symboler

Etter 12 sesonger, Stemme, veldig vakker stemme En av grunnpilarene i TF1 har tross alt lyktes i å skape unik kanalprogrammering og imponere seerne.

I tillegg til den doble stolen okkupert av Big Flow og Oli – dynamikk allerede møtt under deltakelsen av to rappere Stemmen er belgisk – Denne sesongen ble avsluttet av «Super Black», som ennå ikke har funnet sin plass i telecrosset, alle versjoner samlet. Først i verden…

Brukt under blinde auditions, tillot denne nye regelen en av trenerne å blokkere en av hans følgesvenner under en utøvers opptreden med et enkelt trykk, men den blokkerte trenerstolen snudde seg umiddelbart for å støtte talentet. En forsvarsmekanisme for Vianney, Amell Bent, Jazzy og Big Flo og Oli, de ga alt for å immobilisere motstanderne. Ettersom «Super Black» hadde så mange vendinger, bestemte produksjonen seg for å gi hver trainee en ekstra midt under blinde auditions.