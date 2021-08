Mike Riley: Premier League VAR -endringer ser forskyvninger til tånegler og nese denne sesongen | Fotballnyheter

Premier League -dommer Mike Riley har sagt at spillerne vil få fordelen av tvil denne sesongen, ettersom mål for tånegler og nes offside ikke er utelukket.

Etter å ha blitt sterkt kritisert de siste to sesongene, er Professional Sports Competition Officers Board (PGMOL) innstilt på å innføre subtile endringer i offiserens bruk av denne kampanjen.

Skrekklinjene som brukes for marginale offside -resultater er nå tykkere, noe som gir den angripende siden fordelen.

Ifølge Riley vil avvik fra den ‘rettsmedisinske studien’ se mål scoret når en spillers ben eller nese er i offside -posisjon og scorer mer enn 20 mål gjennom sesongen.

“I utgangspunktet vil vi at det skal være en holdning som lar spillere gå ut og uttrykke seg og kjøre spillet,” sa Riley.

“Dette betyr at VAR -lag ikke vil blande seg inn i småforbrytelser, og voldgifts- og VAR -intervensjonsgrensen vil være litt høyere enn forrige sesong.

“Vi har introdusert fordelen av tvilen for angrepsspilleren, så vi har en veldig tett offside -situasjon, vi vil følge den samme prosessen som i fjor, men nå vil vi bruke tykkere sendelinjer.













4:26



De fleste fans er ikke fornøyd med hvordan resultatene av en meningsmåling fra fotballsupporterforbundet som ble utgitt i slutten av forrige sesong, fungerer på VAR -spillet



– Det vi gjorde var å returnere 20 mål til en kamp som ble ansett som offside sist.

“Så det er tånegler, spillernes nese var offside – de er ikke offside nå.”

Det var andre beslutningsbåter som ikke stoppet mål fordi spillerens armhuler var offside, men FIFA sier nå at armhulene er en del av kroppen som måles offside.

Bilde:

Dommer Kevin Friend pekte på det stedet under Uniteds kamp i Newcastle mot Manchester City forrige sesong.



Det vil også bli en endring i holdningen til straffer etter at maksimalt 125 ble tildelt forrige sesong.

Denne sesongen må dommeren fastslå om det er en klar sammenheng, men om det har nok effekt til å levere en straffe og om den spilleren brukte kontakten til å vinne en foul eller straff.

“Det er ikke nok å bare si at det var kontakt,” la Riley til. “Den egen relevansen er bare ett element som voldgiftsmannen må se på.

“Hvis du har en klar forbindelse, er resultatet at det er en feil, men hvis du er i tvil, er det lite sannsynlig at de blir straffet for disse elementene.

“Det er det riktige å gjøre.

Fredag ​​13. august kl. 19.00



Starter klokken 20.00



Det er også en endring i de svært dårlige håndballreglene, som nå ser målene som håndballen ved et uhell hadde av en lagkamerat i den bygde standen.

I løpet av de to første årene av VAR kunne tilskuere som ikke var på stadion se treningsprosessen, og dette skapte mer negativitet med måten skjermbilder av grensebeslutninger ble delt og avgjort.

Som et resultat vil alle beslutninger fra nå av bli tatt utenfor skjermen.