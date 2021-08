Milan brann: Flammer slukker brann, flammer omgir høye leiligheter | Utenriksnyheter

Italienske brannmenn slukket en brann i Milano som spredte seg raskt gjennom en 20-etasjers bygård.

Ordfører Giuseppe Salah sa at det ikke var informasjon om skader eller dødsfall, men brannmenn sørget for at det ikke var noen ofre, dør til dør, leilighet for leilighet.

“Vi tror bestemt at det var på tide å dra, men vi vil ikke være helt sikre før restriksjonene er fullført,” sa Salah til journalister.

Det røk røyk fra en bygning i Milano, Italia. Bilde: Vigili del Foucault



Han sa at rundt 20 mennesker ble evakuert uten hendelser.

Den 60 meter høye bygningen, som en del av et nylig utviklingsprosjekt, ble designet som hengslene på et skip og dekket taket med et aluminiumsseil, som brant i stykker og falt på gaten.

Et titalls brannbiler og ambulanser brant i flammer i løpet av omtrent tre timer etter å ha svart.

Brannen spredte seg raskt gjennom det nylig renoverte 60 m høye boligbygget



En stor svart røyk steg fra bygningen i armert betong ved navn Torre dei Moro og var synlig i miles.

Planene for prosjektet sier at det vil ha 16 bolig etasjer og to under jorden.