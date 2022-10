Milan Dinamo Zagreb / ​​​​C1 / Gr. E / Dinamo Zagreb-Milan (0-4) / fordøyer SOFOOT.com

Dinamo Zagreb 0-4 Milan

Mål: Gabbia (40e), Leo (50e), Giroud (59e) og Ljubičić CSC (69e) til Rossoneri

Irritert, den Rossoneri Dinamo Zagreb lyste opp Maksimir-hulen deres for å kapre andreplassen i gruppe E i Salzburg.

Etter en lykkelig start på kampen mellom de to lagene, slo Milan gummien. Dominik Livakovic måtte gjøre akrobatisk arbeid for å få en heading fra Olivier Giroud (32).e) På den annen side kastet Matteo Cappia seg som en sjarmerende djevel da Sandro Donalis frispark var løpsk og ustoppelig. (0-1, 40e).



Fem minutter etter pause skjærer Rafael Liao gjennom Dinamo Zagreb-forsvaret som en kjelke før han krøller føttene ved den nærmeste stolpen. (0-2, 50e). Skaden er gjort, og overbelastning oppstår. Ljubičić tar igjen Tonali i området og Giroud avslutter spenningen fra straffemerket. (0-3, 59e). Livakovic har ikke tid til å trekke pusten foran en ustoppelig Giroud, og Liao akselererer videre nedover venstresiden. Giroud bommet på restitusjonen på det kroatiske forsvaret i Gruyère, men Lubicic tok ballen på brystet og headet den inn i nettmaskene, mot leiren hans. (0-4, 69e). Orsik, til tross for en delikat krøll, kunne han ikke vaske bort familiens ære (74e)

Ligningen for bandet på Bioli er enkel: seier eller uavgjort mot Salzburg på San Siro, og videre til knockout-stadiene.

Dinamo Zagreb (3-1-4-2): Livakovic – Ristovsky (Spic, 58e), Sudalo, Perik – Misik (Bulat, 75e) – Moharami, Ivanushek, Ademi (Baturina, 57e), Ljubičić – Petković (Drmić, 57e), Orsic (Bocage, 75e) Trener: Ante Cačić.

Milan (4-2-3-1): Tătăruřanu – Kalulu, Gjer, Kapia, D. Hernandez (Pallo-Tour, 71e) – Tonali, Bennazar (Bobeca, 71e) – Rebig, De Ketelere (Krunig, 52e), Leo (Messias, 71e) – Giroud (Origi, 81e) Trener: Stefano Pioli.