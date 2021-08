Miley Cyrus poserer på en traktor med snoops mens hun ser rød ut i en skinnende Gucci -jumpsuit

Miley Cyrus delte noen fantastiske scener etter Lollipop -showet lørdag ettermiddag.

Den 28 år gamle sangeren poserte på traktoren iført en tilpasset rød, lys Gucci-jumpsuit. Kjør en hottie. ‘

Andre bilder bak kulissene inkluderer moren Dish og stillbilder fra glam-økten, og han fortsatte å legge ut bilder av seg selv som returnerte til LA på et privat jetfly.

Klatring bak rattet på traktoren viste Plastic Hearts-sangeren frem beina i en diamantbundet jumpsuit og lyse plattformstøvler.

Hun hadde tidligere innrømmet at de to Gucci -stykkene hun hadde på scenen ble “håndflydd fra Italia og gitt til meg personlig”.

Hennes festlige utseende inkluderer ertet hår for å etterligne en hestehale og overdimensjonerte svarte solbriller i et spesialisert sceneantrekk.

Cyrus garderobe for showet var naturlig dekorert for komfort, omgitt av en gruppe av glamkrefter og moren Dish.

Førersete! Plastic Hearts -sangeren viste fram de stramme beina mens hun lekte som om hun kjørte traktor

Sceneklar: Nærbilder viser at sangeren gjorde seg klar til forestillingen 29. juli

Miley, en leder natten til Lollipop, hentet ut Billy Idol, The Kid Loro, Juicy Jay og Wis Khalifa som en del av samlingen hans.

Han holdt publikum flytende da han fremførte nye sanger og klassiske show som Party in USA og We Can’t Stop.

Og som en ekstra morsom vri, overrasket hun og rapperne de som kom til konserten ved å se Juicy Jays hitband A Make Her Dance.

Miley fikk slappe av og vri før hun knelte på alle fire for mer smidig ytelse.

Glødende lys: På et annet kunstnerisk foto dykker hun ned i flomvannet fra kamerablitsen som hopper ut av glasset

Støttesystem: Moren hennes var på et foto og kastet oksehorn på fatet

Han brukte også grafikken til ‘Free Britney’ med håndjern etter å ha ropt til støtte for en giftig sanger under et show i Las Vegas.

Etter virvelvindhelgen kom hun tilbake til LA med et privat fly. “La fuglen fly akrofobi,” skrev han i tittelen og bøyde hodet i frykt for høyder.

Etter et rødt spark hadde hun på seg en rød buksedrakt med grønt slips rundt halsen og hvite cowboystøvler.

Hun sparket i beina og vippet det blonde håret bakover da hun hadde på seg store solbriller.

Jet Life: ‘Let the Bird Acrophobia Fly’ skrev han i tittelen

Se rødt: Etter det røde sparket hadde hun på seg en rød buksedrakt med grønt slips og hvite cowboystøvler rundt halsen.

Miley skal fortsette sin turné med det kommende showet 4. september på Bottle Rock Festival i Napa, California.

Hun gikk nylig inn i skjønnhetsindustrien da hun ble kalt ansiktet til en ny Gucci -duft kalt Flora Fantasy.

Når det gjelder duften hennes, handler det om å omfavne hennes forskjellige notater som person – “noen subtile og noen dristige.”

