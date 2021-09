Militæret bruker høytflygende ballonger for første gang for å koordinere et rakettangrep på en norsk øvelse

Soldater tildelt 1. bataljon, 6. Field Artillery Regiment, 41. Field Artillery Regiment M31 Guide Rockets under Thunder Cloud Training i Antoya, Norge 15. september 2021. Over polarsirkelen ble det integrert med langdistanse presisjonsartilleri for å treffe et maritimt mål omtrent 20 kilometer utenfor kysten av Antiochia. (Joseph Bush / US Army)

Det er bare passende at en historielagende militær artilleriøvelse kalt Thunder Cloud finner sted i landet Thor, verdens tordengud.

Major Joe Bush, talsmann for det 41. feltartilleriet, sa at amerikanske tropper hadde brukt himmelen over Antiokia i Nord -Norge til en ny test av et ballongsystem som ble skutt opp fra bakken i en høyde av 60.000 til 72.000 fot over havet.

Ballongene ga også værinformasjon og koordinater for sjømål til bakkesoldater slik at de kunne skyte M31 direktestyrte raketter over 40 miles.

Det var den første øvelsen som sendte målkoordinater med tjenesteballong for å sette opp angrep ved hjelp av hærens hovedbase, Multiple Rocket Launch System.

Soldater fra 1. bataljon og 6. feltartilleriregiment skjøt guidede raketter mot målene. Regimentet er en av de eldste artilleribataljonene i hæren og har deltatt i nesten alle militære kampanjer eller operasjoner siden begynnelsen av landet, sa bataljonkommandør-løytnant. Oberst David Henderson sa.

15. september 2021 fløy Raven Aerostars elektronikk- og ingeniørteam en høy ballong fra Antoya flyplass for å realisere et simulert mål i Norskehavet under Thunder Cloud Live-Fire-øvelsen i Antoya, Norge. Tre høye ballonger ble skutt ut i stratosfæren, og data ble sendt til prosjektkoordinatorer for presisjonsartilleri -oppskyttere. (Joshua Thorne / US Army) Nordlys lyste på soldater fra 1. bataljon, 6. feltartilleriregiment og 41. feltartilleriregiment etter å ha lykkes med å skyte 6M31-raketter under Thunder Cloud Live-Fire-øvelsen i Antoya, Norge 15. september 2021. Bush / den amerikanske hæren) READ En liste over alle 19 stedene er illustrert En del av multimissilrakettsystemets mannskap tildelt 1. bataljon, 6. feltartilleriregiment og 41. feltartilleriregiment hviler under Thunder Cloud Live-Fire-øvelsen i Antoya, Norge 15. september 2021. Joseph Bush / US Army)

“Nå har vi laget historie i polarsirkelen … så dette er en spesiell og unik mulighet for bataljonen,” sa han.

Stabssersjant. Dor Snot Cross gjorde sitt første besøk i Norge.

“Denne divisjonen er min familie; vi er veldig trange,” sa Snowcross.

Denne enheten støtter den andre multidomenes arbeidsgruppe med base i Wisden, Tyskland. Oberstløjtnant Nicholas Stout, leder for innsatsstyrkens planer, sa at det var et fokuspunkt for modernisering av militærets kampmuligheter.

Stephen Lee, en sersjantartilleri, sa at han var “stolt” over at batteriet hans “ble skutt best live i Norge for første gang”.