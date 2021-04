Seks miljøgrupper, inkludert World Wildlife Fund og Greenpeace, oppfordret Norge mandag til å stanse planene om å åpne strandpromenaden for havdrift.

Med planer om å utstede de første lisensene allerede i 2023 startet regjeringen en prosess i januar for å åpne opp deler av den utvidede kontinentalsokkelen for å utforske og produsere mineraler fra havbunnen.

“Mineraler og metaller for grønn endring bør stamme fra redusert forbruk og bedre gjenbruk i landet, ikke fra havets dyp, noe som kan forårsake uopprettelig skade på naturen ved brutal gruvedrift,” sa miljøaktivister i en uttalelse.

FN-basert Jamaica De oppfordret også Norge til å uttale seg mot havdrift i internasjonale farvann ved International Maritime Commission (ISA).

Norge trenger ikke ISA-godkjenning for sin egen dypvannsdrift etter internasjonal lov fordi potensielle ressurser ligger på den utvidede kontinentalsokkelen.

Kart over havbunnen med en del av Midt-Atlanterhavsryggen i Arktis Det nordiske landet har finansiert mange seilaser de siste årene, og strekker seg fra John Mayan til Svalbard-skjærgården.

Oljedirektoratet med ansvar for kartlegging sa at innskuddene inkluderte batteriteknologi, vindturbiner og viktige metaller og malm i mobiltelefoner.

I januar lanserte Olje- og energidepartementet en offentlig konsultasjon om den foreslåtte konsekvensutredningsplanen for dybhavsgruvedrift, som er det første trinnet i oppstartsprosessen.

Miljøaktivister sa imidlertid at det ville være for tidlig å kjøre et slikt prosjekt.

“Vi vet mindre om det dype havet enn månens overflate,” sa Silge Ask Lundberg, president for Norges Venner av Norge, Norges eldste miljøorganisasjon.

“Gruvedrift til sjøs kan ødelegge arter og habitater som spiller en viktig rolle både på havet og på planeten.”

Steiner Lowe Elefmo, førsteamanuensis som leder forskningsprogrammet om havdrift ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, sa at studien ikke var en selvfølge.

“Jeg tror ikke det vil være for raskt å samle inn data for å lære,” sa han.

(Rapportering av Nerijus Atomidis; redigering av David Evans)