Miljøvarme bryter uten å bryte banken

Økende energiutfordringer

Med 42 % av franskmennene som fyrer opp med gass, og 53 % med olje eller elektrisitet, har kostnadsspørsmålet blitt sentralt. Faktisk, på bare 6 måneder har prisen på strøm steget med 25 %.. I møte med denne situasjonen blir jakten på økonomiske og miljømessige alternativer avgjørende for å møte den kommende vinteren.

Vedovn som svar på vinterens energikrise

En vedovn fremstår som et bærekraftig og nyttig alternativ til oppvarming av boligen om vinteren. Under renoveringsprosessen anbefales det å foretrekke denne fornybare energien, som ofte er lokal og lite forurensende. Det sikrer en stabil og langvarig varmekilde. Når det gjelder utgifter, er pelletsoppvarming et lønnsomt alternativ: for et hus på 90 kvadratmeter er den årlige kostnaden 512 euro, sammenlignet med 1 164 euro for elektrisk oppvarming..

Statlige insentiver for grønne valg

Staten står ikke på sidelinjen av denne trenden og oppfordrer til å ta i bruk vedovner. Blant tiltakene som er tatt: MaPrimeRénov tilbyr opptil 3 000 euro i bonus, et økolån med null rente kan nå opp til 15 000 euro for installasjon, og en energibonus belønner de oppnådde besparelsene.. I tillegg reduseres merverdiavgiften til 5,5 % på energieffektiviseringsarbeider.

Reduser karbonavtrykket i vinter

I tillegg til å spare, er å velge vedfyring en gest for planeten. Produserer mye mindre karbondioksid enn sine motparter: 12 ganger mindre enn fyringsolje, 6 ganger mindre enn gass og 5 ganger mindre enn elektrisitet.. Laget av rester fra tømmerindustrien, er trepellets et miljøvennlig alternativ som tar vare på skogene og det biologiske mangfoldet.

Kort sagt, vedfyring ser ut til å være den rette løsningen for å kombinere økonomi og respekt for miljøet.