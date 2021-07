Miljøvennlig catering hjelper til med å forbedre flyktningene i Norge

Innovasjon er ikke bare innen teknologi, det kan også være sosialt. I sammenheng med innvandringskrisen bidrar et prosjekt i Oslo til å legge til rette for integrering av flyktninger i det norske samfunnet gjennom arbeid.

Å bevise at flyktninger er en ressurs for det norske samfunnet: Dette er oppdraget til Sandwich Brothers i Oslo. Dette mobile miljøvennlige cateringprogrammet hjelper flyktninger med å skape et fremtidig yrkesliv.

Siden 2015 har Europa vært utsatt for den verste innvandringskrisen på 30 år. I dag er det nesten 600 000 asylsøkere i Europa. Etter å ha gått tusenvis av kilometer unna hjemlandet, befinner innvandrere seg imidlertid ofte i en prekær situasjon.

Avvist av mennesker, er det vanskelig for dem å finne arbeid og stabile omgivelser.

Flyktningintegrasjon

I Norge satset Christopher Nostal på Hajlem-integrering. Disse gründere, som lenge har jobbet for frivillige veldedige organisasjoner i krigssoner, blir berørt av de dårlige levekårene disse mennene og kvinnene ser på seg selv som.

I 2016 bestemte han seg for å ta affære og sette opp Sandwich Brothers. Selskapet lager økologiske smørbrød og is til Oslo-baserte selskaper, som har det unike ved å ansette flyktninger med oppholdstillatelse. Hensikten er å markedsføre et selskap for disse ‘nye nordmennene’ fra en rekke bakgrunner.

Christopher jobber med byen, som hjelper ham med å overvåke utviklingen av flyktninger. Sistnevnte blir vanligvis i selskapet i et år før de går videre til andre karrierer. Selskapet har sysselsatt 36 personer de siste tre årene. – AFP RelaxNews