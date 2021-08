Miljøvennlig design, en måte å gjøre produktene grønnere selv før de produseres

På bredden av elven Neva deltar den russiske byen St. Petersburg i et europeisk prosjekt for å integrere god miljøpraksis i livssyklusen til produkter og tjenester.

Initiativet heter EcoDesign Circle 4.0 og det startet i Østersjøregionen i 2016. Prosjektet inkluderer åtte land i EU og har også vokst til å omfatte fra utenfor EU, som Russland og Norge.

Hva er dens mål?

Gruppen prøver blant annet å fremme bevissthet og praktisk anvendelse av “design -tilnærmingen” i sirkulær økonomi.

Med andre ord får små og mellomstore bedrifter i Østersjøregionen bistand i utviklingen av miljødesign.

Marina Lebedeva er ansvarlig for den russiske delen av EcoDesign Circle 4.0.0 oppdatering prosjektet og er også daglig leder for Medina Art.

Hun forklarer videre at “miljødesign handler om hvordan produktet utvikles, hvordan det vil leve, hvordan det vil bli og hvordan det skal avhendes.”

Alt som allerede er implementert i mange små og mellomstore bedrifter i regionen.

Miljøet som utgangspunkt

På First Furniture Factory i St. Petersburg, for eksempel, har de spesialisert seg på å lage tilpassede kjøkken i over 75 år. De produserer nå mer miljøvennlige modeller. Designene deres som bruker økologiske metoder skaper mindre avfall og kortere produksjonstid. Produksjonen av ett kjøkken tok fra 21 til 14 dager.

Ivan Khodenko er leder for teknisk avdeling i selskapet. Han forteller oss at de har begynt å jobbe med “nye materialer tilgjengelig på markedet, som kan brukes og resirkuleres”. Før det kjøpte de materialer, for eksempel lakker som bare kan brukes i to eller tre timer, og nå kan de brukes i 24 timer uten å måtte kaste dem.

Miljøpåvirkningen av et produkt eller en tjeneste bestemmes først og fremst på designstadiet. I motsetning til lineær økonomi tar denne tverrfaglige tilnærmingen hensyn til sirkulær økonomi og resirkulering før produksjon.

‘Kreativ tenking’

Løsningsverksteder er en del av prosjektstrategien. Vi gjorde et besøk i St. Petersburg som samlet produsenter og designere. Dagens øvelse var å overtale en gruppe mennesker inkludert politikere, mennesker med pollenallergi og rengjøringsarbeidere til å støtte byens grønnveggprosjekt.

“Opplæringen er strukturert på en slik måte at den umiddelbart tiltrekker vår kreative tenkning,” sier Tatiana, forretningskvinne og deltaker. På bare 17 minutter kom gruppen med 40 måter å “komme seg rundt” noen folks motstand.

Det totale budsjettet for EcoDesign Circle 4.0 -prosjektet er 2,78 millioner euro. Størstedelen av denne finansieringen kommer fra EUs sammenhengspolitikk. Russland bidro også med mer enn 42 000 euro.

I 2020 nådde EcoDesign Circle finalen i European RegioStars Awards i kategorien “Sirkulær økonomi”.