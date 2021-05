Bitcoin følger en lojalitet til det norske industrielle knutepunktet, da en av landets rikeste mennesker alltid har omfavnet den kontroversielle kryptovalutaen.

Kejal, som startet som fisker for å skape om lag 5 milliarder dollar i formue i Norges utenlandske virksomhet, har allerede uttrykt sitt håp om at Roque, Bitcoin vil være “på høyre side av historien” her. Nå Acre ASA, Rocks industrielle investeringsselskap, sa at det var åpent for ideen om å akseptere avgifter i kryptovaluta.

“Vi er glade for denne teknologien,” sa Owind Eriksson, som har vært administrerende direktør i Agar i mer enn et tiår, i et intervju. Dette inkluderer forståelse av Bitcoin og blockchain basert på at den “endrer måten vi oppfører oss og markedene vi lever i”.

Agar, som eier oljeprodusenten, sier Erickson Acres PP & nylig integrert med grønn teknologi og fornybar energi har ennå ikke omstrukturert betalingssystemet, men “ting vil skje veldig raskt her,” sa Ericsson. “Jeg er ikke ny på ideen om å tjene penger i Bitcoin,” sa han.

Disse kommentarene representerer et lite sprang av tillit til Norge, der guvernøren i sentralbanken har kuttet bitcoin. I et intervju tidligere i år kalte guvernør Austin Olson det “for ressurskrevende, for dyrt og, viktigst, ikke bærekraftig.” Denne uken reiste Tesla Inc. bekymringer om CO2-fotavtrykket til Bitcoin-gruven. Konsernsjef Elon Musk – en tidligere fan av kryptovaluta – var motivert for å snu det.

Men Agar sier at Musks nylige kommentarer “ikke har endret noe.”

Hvis ikke, når

Roque, som eier nesten 70% av arealet gjennom sine holdingselskaper, sier at Bitcoins inntreden i den vanlige økonomien er uunngåelig. “Spørsmålet er ikke om, men når,” sa han Brev til aksjonærene Tidligere i år. Så Agar “må følge tidene,” sa han.

Bitcoin har slått nøkkelmedlemmer i finanssektoren siden den gjenoppsto i fjor. Viktige investorer og støttespillere inkluderer Dan Lope, administrerende direktør i Third Point LLC og Kathy Wood, administrerende direktør og administrerende direktør i Arc Investment Management. Det er også Wall Street Morgan Stanley vil være veldig komfortabel med Bitcoin ved å tilby Bitcoin-midler som overvåker valutaens ytelse til sine kunder. J.P.Morgan Chase & Co. Opererer på lignende midler til sine kunder.

Kasturi var en åpenhjertig tilhenger, men nå sier han at han er bekymret for at Bitcoin-gruven er for avhengig av kull. Selv om han støttet sin tro på at det fremdeles er en fremtid for kryptovalutaer, utløste Musks kommentarer denne uken plutselig Bitcoin-salg. I løpet av det siste året ligger kryptovalutaen fortsatt på over 400%.

Rocky har allerede dannet et bitcoin-investeringsselskap kalt Sitki AS. Tanken er å utforske potensialet i kryptovaluta, med en innledende kapitalinnskudd på i underkant av 500 millioner kroner (60 millioner). Whistles likvide midler vil være i bitcoin, som Rocke sier har et “stort forsprang” på at andre “kryptovalutaer” neppe vil utfordre dens dominans.

Til tross for ledelsen fortsetter Bitcoin å være et veldig volatilt prospekt. Tidligere i år, Naseem Nicholas Taleb, forfatter av The Black Swan: The Impact of the Highly Impressive Han bemerket at Bitcoin selger beholdninger, “En mynt skal aldri være mer volatil enn det du kjøper. [and] Selg den. Du kan ikke prise varer på BTC. ”

Men i brevet til aksjonærene sa han: ”Vi bør forvente mye volatilitet. Men vi bryr oss ikke, fordi vi tror på langsiktige resultater. ”