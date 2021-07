Millioner av britenes dose av indisk-laget AstraZeneca ‘kan bli ekskludert fra EU-vaksinepassordningen’

Det ble rapportert på fredag ​​at millioner av briter kunne bli utvist fra europeiske helligdager fordi noen AstraZeneca-jabs ikke automatisk blir anerkjent av EU-vaksinepassprogrammet.

Det nye EU Govt-sertifikatet er designet for å åpne døren for antivirale vaksiner, som ikke inkluderer pakker med vaksinen laget i India fordi de ikke er EMA-godkjent.

Den såkalte A.Z. Jabin GoviShield-versjonen produsert av Serum Institute of India er i mange land i Storbritannia. Det er kjemisk lik den originale AZ-versjonen.

Opptil 5 millioner indiskproduserte mengder administreres i Storbritannia Daily Telegraph Pasienter identifiseres av volumnummer som vist på kortet eller i NHS-applikasjonen.

Avisen sa at britene kunne bli omdirigert over EUs grenser.

Mange land, inkludert India, blir berørt ettersom den indisk-produserte versjonen utgjør de fleste AZ-nivåene gitt til fattige land som en del av Kovacs-vaksinedistribusjonsprogrammet.

EU-land kan imidlertid akseptere EMA-godkjente vaksiner hvis ønskelig.

Kilder i det indiske departementet for eksterne saker fortalte Associated Press at Tyskland og Spania var blant de ni EU-medlemmene som fortalte India at de ville godta Covshield-versjonen.

EMA sa torsdag at den ikke hadde mottatt noen søknad om akkreditering av GoviShield, en versjon av AstroGeneca-vaksinen produsert av Serum Institute of India.