Millioner av doser eksportert til rike land, mindre til fattige land

Så langt har rundt 200 millioner doser vaksiner blitt distribuert i EU, nok til å vaksinere mer enn halvparten av den europeiske voksne befolkningen minst en gang. Et lignende antall vaksiner er eksportert fra EU.

“EU var ikke designet for å behandle helseproblemer eller bekjempe en pandemi,” innrømmet torsdag presidenten for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, gjennom en videokonferanse på den årlige konferansen om staten Union of the University Institute. (EUI) i Firenze. I begynnelsen av krisen innførte noen medlemsland til og med forbud mot eksport av medisinsk utstyr til andre medlemsland.

Siden den gang har Europa vist at en union av demokratier kan lønne seg i krisetider, fortsatte han. “For sine egne borgere. Og for resten av verden. “Han fremhevet den europeiske vaksinasjonskampanjen som en suksess, etter en treg start, leveringsproblemer og logistikkproblemer i distribusjonen i medlemslandene.

“Europa har aldri sett noe lignende: en massiv vaksinasjonskampanje på kontinental skala … Jeg er sikker på at vi vil være i stand til å nå vårt mål, administrere nok doser slik at 70% av europeiske voksne blir vaksinert allerede i juli”, Han sa. sa han optimistisk.

Kommisjonen er nå nær å signere en ny kontrakt med BioNTech-Pfizer, kunngjorde den. “Det vil levere 1,8 milliarder doser vaksiner mellom slutten av året og 2023. Og andre kontrakter vil følge.”

Von der Leyen tok også æren for å eksportere vaksiner fra europeiske vaksineprodusenter til resten av verden. “Europa oppnådde denne suksessen mens de fortsatt var åpne for verden. Mens andre forblir i produksjonen av vaksiner, er Europa den største eksportøren av vaksiner over hele verden. “

Så langt har mer enn 200 millioner doser vaksiner produsert i Europa blitt sendt til resten av verden. “Europa eksporterer like mange vaksiner som det leverer til sine egne borgere.” Europas eksport går til mer enn 90 land, inkludert COVAX, sa han og refererte til WHO-ledet initiativ gi vaksiner til lavinntektsland. EU har finansiert mekanismen med nesten 2,5 milliarder euro.

I følge sine egne tall har nesten alle de 200 millioner dosene vaksiner blitt eksportert til overveiende velstående land, som “nære allierte” som Canada og Storbritannia. Først i eksportligaen er Japan (72 millioner vaksiner), etterfulgt av Storbritannia (19 millioner), Canada (18 millioner), Mexico (10 millioner), Saudi-Arabia (7 millioner), Tyrkia (5 millioner), Sveits ( 5 millioner). ), Singapore (3 millioner), Colombia (3 millioner) og Korea (3 millioner).

Totalt, fra slutten av januar til begynnelsen av mai, godkjente EU-medlemslandene 854 søknader om eksporttillatelser og avviste en søknad under den spesielle mekanismen for eksporttillatelse og åpenhet. De totale dosene som er godkjent for eksport under mekanismen, utgjør 178 millioner for 45 forskjellige eksportdestinasjoner.

Det ville innebære at så langt har maksimalt 22 millioner doser vaksiner blitt donert til lavinntektsland gjennom COVAX-mekanismen eller bilateralt av EU-landene. Noen av disse har ennå ikke blitt levert.

Et betydelig antall vaksiner for kandidatlandene på Vest-Balkan, de fremtidige EU-landene, ble nylig sikret takket være tilrettelegging fra Østerrike og finansiert av Kommisjonen. 651.000 doser BioNTech / Pfizer-vaksiner vil i første omgang brukes til å vaksinere medisinske arbeidere og andre sårbare grupper i regionen.

Leveringene til det vestlige Balkan begynner i mai og fortsetter til august, ifølge kommisjonen.

Franch har allerede delt 106.000 doser med COVAX og vil donere 500.000 innen midten av juni. Spania har lovet å donere mellom 5 og 10% av dosene det vil motta i 2021 gjennom COVAX. Portugal har kunngjort at de vil dele 5% av dosene.

Sverige kunngjorde mandag at de planlegger å donere en million doser vaksine til COVAX fra AstraZeneca-vaksinen. En talsperson for Per Olsson Fridh, den svenske ministeren for internasjonalt utviklingssamarbeid og humanitære anliggender, sa til The Brussels Times at dosene forventes å bli levert i andre og tredje kvartal 2021.

Vaksineeksport til land utenfor EU ble rettet til følgende land: Albania, Argentina, Australia, Bahrain, Brasil, Canada, Chile, Kina, Colombia, Costa Rica, Den Dominikanske republikk, Ecuador, Hong Kong, Island, India, Irak, Israel , Japan, Jordan, Kuwait, Libanon, Macau, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nord-Makedonia, Norge, Oman, Panama, Peru, Filippinene, Qatar, Republikken Korea, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Afrika, Sveits, Taiwan , Tyrkia, De forente arabiske emirater, Storbritannia, De forente stater, Uruguay og Vatikanstaten.

