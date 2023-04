Millstone, trommer og modulær synthesizer: «Vårt mål er å etablere et rom for fellesskap, for kollektiv transe»

Resultat av kontinuerlig eksperimentering, jeksel den hadde forskjellige former før den så denne formelen dukke opp som en trio med sine to trommeslagere, en uvanlig lineup for rockeband.«Hvordan har det seg at to trommeslagere spiller når jeg i min region har vanskelig for å finne en til å danne et band!» kan vi lese i kommentarene til KEXP-sesjonen hans. En morsom kommentar forelsket som husker at han ikke stilte spørsmålet: «Vi hadde to trommisvenner, så vi tenkte hvorfor ikke. Vi satte en deletromme i midten og dro (ler).«.

Kompleks og polyrytmisk, musikken til jeksel dra nytte av denne spesielle konfigurasjonen. «osseus har to trommeslagere, sjelevoks også. Vi henter også mye inspirasjon fra samtidsmusikk med Steve Reich For eksempel. Den bruker perkusjonselementer i forskjellige rytmer. Faktisk, hvis du isolerer hver ting, er det litt rart, men når du lytter til dem sammen skaper det en veldig interessant flyt. utklippsboken polygonwanaland av kongemage er et godt eksempel på denne effekten.»

Sittende ansikt til ansikt reagerer de to trommeslagerne på hverandre, utveksler, beveger seg før de finner seg selv i samklang i en imponerende mime. «Hane, det kommer egentlig fra funk, det spiller mye afro-beats. Jeg kommer fra jazzen og drev mye med klassisk perkusjon. Jeg spilte i et selskap der jeg spilte skarptromme, så jeg er mer vant til rytmene som vi deler mellom forskjellige musikere. hvanår vi møtes Hane og jeg i disse problemene er veldig naturlig» forklare Løve.