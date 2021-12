Mimi Mathi er eksponert i et enestående antrekk, hun er majestetisk!

Mimi Mathie skal delta på arrangementet 12 juleslag Denne 24. desember kunne Internett-brukere forhåndsvise skuespillerinnens antrekk. For denne spesielle anledningen, oversetteren Josephine, skytsengel Valgte virkelig et spesielt antrekk. Innvending Forklarer alt i detalj.

Mm: På For hans 31, 12 juleslag

Det mest etterlengtede møtet

24. desember nyttårsaften har TF1 besluttet å sette små måltider tilbake i store måltider. Faktisk, Jean-Luc Reichman Og lagene hans vil være på skjermen til i kveld. Igjen i år skal faktisk den populære programlederen sende med showet sitt 12 juleslag. En flott tid for publikum i selskap med hennes gjester, inkludert programlederen og Mimi Mathieu. Skuespillerinnen ville også ha vært godt omringet Cast fra arrangementet.

Med Mimie Mathy kan publikum finne andre stjerner for eksempel McFly Og Carlito, விட்டா, Jims Eller til og med sopran. Men kjendiser er ikke de eneste som deltar på showet. Faktisk Jean-Luc Reichman Han inviterte også tidligere toppmestere av showet til festen. For denne kvelden 12 julescener, Paul, Xavier, Eric, Timothy Og Blandine skal være med på leken. Kun Mangel på Som bekreftet av programlederen i et intervju med våre kolleger fra pressen, til Brunos oppfordring, som tilsynelatende trengte en ferie TV-fritid.

Forståelig resultat

Ifølge Jean-Luc ReichmanBruno følte virkelig behovet for å lade opp batteriene etter et spesielt intenst og emosjonelt år: «Han ble overeksponert i media. Han har rett til å ta et skritt tilbake. Vi verdsetter 12 tomter. Se ham på programmet senere. Du vet at TV- og mediedekning er en dampvals. Uansett var han under mye press. Han var i et reklamebyrå, der han ser seg selv i lyset (…) ⁇. Publikum bør imidlertid ikke hindres i å tilbringe tiden sin lykkelig i selskap med alle de andre mesterne og artistene, inkludert Mimi Mehti.

Daggryet til denne spesielle kvelden med tittelen var tydeligvis veldig spennende 12 juleslag, Jean-Luke Reichman Så han har tatt til sosiale medier for å vekke interessen til fansen. Dermed annonsere et flott show og sende noen Bilder Skyting. En rekke internettbrukere fant ansiktet til Mimi Mehti, men hun var også i stand til å finne ut hvordan hun skulle kle seg for den store kvelden. På siden av programlederen, hvis hun velger den mest klassiske stilen, slipper skuespilleren løs et antrekk for de mindre merkbare. Innvending Sier mer.

På toppen

Ved en lokalisering av 12 julescener, Mimie Mathy har virkelig valgt å trekke ut alt. Benoit Gerards kone valgte en fantastisk svart kjole som var veldig elegant og gjennomsiktig på ermenivå. Hun har et helt trendy og relevant utseende Dekorert Med et herlig par øredobber i form av julenissen. Det er med andre ord usannsynlig at det går ubemerket hen i løpet av dette 24. desember nyttåret. Men mens alles øyne kun er rettet mot Mimi Mehti, vil seerne vente spent på hvem som vinner denne spesialutgaven. 12 Ettermiddagsslag.

Faktisk, hvis det er en hobby, er det til og med et konkurransespørsmål! Alle søkere og gjester må Definitivt sterk Sannsynligvis i hjertet å skinne i kveld for å vinne den endelige seieren. Et prosjekt animert av Jean-Luc som ikke kan fjernes Reichman Viser seg alltid å være perfekt i trening. Spesielt Natalies mann Lecoultre Hun har mottatt en enorm gave som vil fengsle publikum med hver sin opptreden. Dette er grunnen til at publikum må komme tilbake i stort antall for å delta på denne utgaven 12 julescener. Kirsebær på kake, Publikum Hun vil være henrykt over tilstedeværelsen til Mimi Mehti, en annen viktig stjerne på den første kanalen. Kort sagt et hyggelig par skapt av to personer som er glad i franskmennene.