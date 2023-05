«Min 3 år gamle datter vil ikke få noe …»

Det er et problem for 23 år gamle Mary! I januar i fjor var hjemmet til moren til en tre år gammel jente som leide på Allée Verte i Saint-Vaast målet for en brannstiftelse.

Siden den gang har hun og datteren blitt flyttet av det sosiale boligbyrået Centr’habitat, men den unge kvinnen har ennå ikke mottatt noe fra forsikringsselskapet sitt. Men hun mistet alt…

For noen dager siden, mens hun håpet på å få kompensasjon for eiendelene sine, fikk hun vite at hun ikke vil ha noe, og at hun også må ta boligkostnader.