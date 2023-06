«Min kone kan sove litt om natten, men jeg er alltid våken» (Foto)

På grunn av sin gjeld kan Alain ikke lenger søke om sosial bolig. «Jeg ble kastet ut tre ganger, en av dem fordi jeg ikke betalte husleien lenger og boligen var uanstendig. Så laget jeg en fil for å beholde HLM, fordi jeg ble kastet ut igjen og igjen, de sosiale utleierne blokkerer,» skriver Septuagenarian vitner i spaltene i France Bleu.

Den uutholdelige situasjonen disse to pensjonistene sto overfor i mer enn ett år. I april 2022 ble de kastet ut av leieforholdet på grunn av gjelden deres, og Alain og Giselle hadde bare bilen deres å bo i.

Med en pensjon på 1200 euro i måneden for to, har det blitt umulig for Alain og Giselle å finne overnatting. EHPAD var den eneste løsningen Røde Kors Sosialtjeneste fant. – Det er ikke snakk om å reise dit. Jeg holder fortsatt hodet mitt, tross alt må vi skille oss av med den lille hunden vår, det er utenkelig», klager Alain.