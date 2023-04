«Min verden smelter»

Klimapåvirkninger

I serien vår om «Klimaskade» tar vi for oss hvordan virkningene av klimaendringer påvirker oss intimt. Luisa, 15, husker dagen fjellet foran soveromsvinduet hennes kollapset da permafrosten smeltet, «Alpenes sement». Varangevilli-kirken, som står i fare for å kollapse i havet, setter folk i et dilemma. Riving av signalbygget, fare for erosjon, forårsaket hjertesorg. Kjære lesere, hvis du også vil vitne eller sende inn en idé til oss, skriv til oss (ebrouze@nouvelobs.com).