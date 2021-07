Mindre eksponering for UVB-lys kan øke risikoen for tykktarmskreft

Utilstrekkelig eksponering for UVB-lys fra solen kan være forbundet med økt risiko for kolorektal kreft, spesielt i eldre aldersgrupper, ifølge en studie som bruker data fra 186 land, publisert i open access journal. BMC folkehelse.

Forskere fra University of California, San Diego, USA, undersøkte mulige sammenhenger mellom globale nivåer av UVB-lys i 2017 og kolorektal kreft i forskjellige land og aldersgrupper i 2018.

Forfatterne fant at lavere UVB-eksponering var signifikant korrelert med høyere grad av kolorektal kreft i alle aldersgrupper fra 0 til over 75 år hos mennesker som bodde i de 186 landene som ble inkludert i studien. Sammenhengen mellom lavere UVB- og kolorektal kreftrisiko forble betydelig for personer over 45 år etter å ha tatt hensyn til andre faktorer, som hudpigmentering, forventet levealder og røyking. Data om disse faktorene var tilgjengelige i 148 land.

Forfatterne antyder at mindre eksponering for UVB-stråler kan redusere nivået av vitamin D. Vitamin D-mangel har tidligere vært assosiert med økt risiko for kolorektal kreft. Fremtidig forskning kan direkte undersøke de potensielle fordelene med kolorektal kreft ved å korrigere vitamin D-mangler, spesielt i eldre aldersgrupper, ifølge forfatterne.

Raphael Cuomo, medforfatter av studien, sa: “Forskjeller i UVB-lys forklarte mye av variasjonen vi så i frekvensen av kolorektal kreft, spesielt for mennesker over 45 år. Spesielt enkeltpersoner kan redusere risikoen for kolorektal kreft ved å rette opp vitamin D-mangler. “

Forfatterne brukte UVB-estimater innhentet av NASAs EOS Aura-romfartøy i april 2017 og data om 2018 kolorektal kreftfrekvens for 186 land fra Global Cancer database (GLOBOCAN). De samlet også data fra 148 land om pigmentering av huden, forventet levealder, røyking, stratosfærisk ozon (en naturgass som filtrerer solstråling) og andre faktorer som kan påvirke helse- og UVB-eksponering. Fra tidligere litteratur og databaser. Landene med lavest UVB var Norge, Danmark og Canada, mens landene med høyest UVB var De forente arabiske emirater, Sudan, Nigeria og India.

Forfatterne advarer om at andre faktorer kan påvirke UVB-eksponering og vitamin D-nivåer, som vitamin D-tilskudd, klær og luftforurensning, som ikke var inkludert i studien. De advarer også om at observasjonens natur i studien ikke tillater konklusjoner om årsak og virkning, og mer arbeid er nødvendig for å forstå forholdet mellom UVB-stråler og vitamin D i tykktarmskreft mer detaljert.

