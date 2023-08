Mindre enn 1 minutt senere gjorde Liège et godt comeback blant profesjonelle

Lièges retur til profesjonell fotball var spesielt etterlengtet. En og en halv time før avspark stilte en imponerende rekke av supportere opp foran stadionens inngang, ivrige etter å gi uttrykk for fargene sine med en oppvarming. «Det blir garantert spenning. Jeg håper fansen kommer i hopetall”, forklarte Cayden Engelbert.

spurte treneren. Det er vanskelig å gi et eksakt tall, men nesten fire tusen sluttet seg til Rocourt. Ved første øyekast er det ikke ledig plass. Publikum utlignet ved å synge sine tradisjonelle sanger, men adresserte ordene «Banned to under 18s» til Tender, som mistet stigningen for et år siden.

Var det denne situasjonen som forkrøplet Sung et Marine noe? Det første kvarteret kan de ha virket skremmende. Flandriens monopoliserte ballen, noe som tillot Liege-fansen å bespotte Michel Lallemont, som var skyldig i å ha sluttet seg til en ny motstander i fjor sommer. «Judas» triumferer i mindre poetiske ord, og vi skal redde deg. Nathan Rhodes, et tidligere medlem av House of Liege, får ikke spesiell behandling fra publikum.

Liégeois kom gradvis inn i mengden, og viste mer respons på det fysiske nivået. Serien er et viktig konsept på elitefronten og er kjent for den atletiske kraften som er utviklet der. Mauchamps tvang kampens første skudd inn i Flanders-målvakten uten å svette (45.).

Den andre perioden var mer intens, med M’Barkis kryss som gjennomboret forsvaret og Bustins mål ble avvist for en offsideposisjon (78.). Det krevde en brak for å gjøre forskjellen, og den kom fra foten til Heins, som sendte et frispark utenfor Debaties øverste hjørne. Et ekte mesterverk!

Til tross for alt har Liège bevist at han fortjener sin plass blant de profesjonelle, selv om alle nå forstår at det ikke blir mer «enkel» konkurranse, slik det ofte var under den forrige treningen av National 1.

RFC Liège: Debaty, Nyssen, Lambot (90. Mputu), Bustin, D’Ostilio, Cascio (57. Loemba), Wilmots, Mouhli (46. Merlen), Mouchamps (74. Lioka Lima), Bertaccini, Bruggeman.

Anbud: Keyes, Marzo (66. Ferraro), Ruysen, Ragolle, Bory (46. Pueb), Hens, Rhodes, van Odenhove, Ncimba (90. + 2 Cools), Lallemand (46. Mainy), M’Barkey.

Dommer: Mr. Clarks.

Advarsler: Mouhli, Wilmots, Hens, Bertaccini, M’Barki, Bustin.

Mål: 89. kyllinger (0-1).