Mindre enn en uke før jul, den første dagen med «fengsel» for nederlenderne

Gatene var tomme på søndag noen dager før jul i sentrum av hauken, med noen få forbipasserende som lengtet etter å se vinduene i stengte butikker, påførte et nytt ansikt på den første dagen med «kontroll» i Nederland. Fordeling av Govit-19-bølgen og omega-varianten.

Noen restauranter, nå uten besøkende, har et “take-out”-skilt. Men mange bedrifter, som barer og frisører, har stengt butikken igjen.

Dagen før hadde nesten syv millioner TV-seere sett statsminister Mark Rutte påtvinge folket en ny «kontroll», i «mørk» stemning. Alle ikke-nødvendige butikker, restauranter, barer, kinoer, museer og teatre vil være stengt frem til 14. januar og skoler til minst 9. januar.

Samtidig reduseres antall gjester som folk får ta imot i hjemmene sine til to unntatt jul, samt dagen før 25. desember og dagen før og nyttår, når den er fire.

Utenfor, med unntak som begravelse, er det kun to personer som har lov til å samles. Men ingen restriksjoner ble pålagt bevegelsen.

“Ikke allerede”

“Hvis antallet saker øker på grunn av variasjon, forventer jeg at de kunngjør ny, tøffere kontroll,” sa Omicron, Wil Lock, 68, til AFP. «Men ikke allerede», legger han til, samtidig som han oppfordrer helsepersonell til å «forstå» at de er slitne.

Dax van Eijkeren, 26, sa også at han var overrasket over “hastigheten til fengselsretur”. “Du gjør alt du kan for å støtte fellesskapet litt, og til slutt er alt fortsatt på feil spor,” beklager vaksinen, og klarte ikke å fullføre julehandelen på søndag som planlagt.

Dagen før var det lang kø foran butikkene og mange prøvde desperat å kjøpe sine siste gaver.

Docs and Will er ikke bare overrasket i Nederland, hvor tidlig stenging av barneskoler før jul ble annonsert fire dager i forveien og strenge helserestriksjoner allerede er utvidet sammenlignet med andre deler av Europa.

Ettersom det brøt ut opptøyer i byer som Rotterdam og Haag flere netter i november, ble ikke aktivitetene stadig mer populære. Søndag spredte Rotterdam-politiet en gruppe «dusinvis av mennesker» med vannkanoner nær et stadion i havnebyen, med Ajax som spilte bak lukkede dører, kort tid før kampen mellom Amsterdam og Feyenoord. 64 personer ble arrestert.

Sanitære restriksjoner, som trådte i kraft 28. november, har redusert antallet forurensende stoffer fra de siste rekordnivåene, inkludert stenging av ikke-nødvendige butikker, barer og restauranter hver dag fra 17.00 til 05.00.

I dette landet hvor mer enn 86 % av voksne er vaksinert, er det en liten nedgang i antall sykehusinnleggelser for pasienter med Govt-19 sykdom.

Men den nederlandske vaksinestimulerende kampanjen begynte tregt.

“Julen er helt annerledes”

I tillegg kommer mange ukjente rundt Omigron-varianten, som nå er svært smittsom til tross for at den er en minoritet og vil bli dominert i Nederland foran den nederlandske epidemiologiske forvaltningskomiteens leder Jab van Diesel Delta-varianten. «Her på slutten av året.

“Denne variasjonen kan omgå beskyttelsen som er oppnådd under tidligere infeksjoner eller tidligere vaksinasjoner, spesielt hvis det skjedde for en tid siden,” sa han på en pressekonferanse lørdag.

Forskeren advarte også om at hvis Omicron ble like syk som deltavarianten, ville antallet sykehusinnleggelser være høyere enn den første bølgen av epidemier i Nederland.

Så «nok en jul som er helt annerledes enn det vi ønsker», sa regjeringssjefen lørdag ja.

– Kort tid før ferien er det spesielt kjedelig, sa 27 år gamle Dan Gorris, som håper situasjonen vil bedre seg raskt med de nye restriksjonene.