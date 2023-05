Mindre enn ett av hvert plastavfall blir resirkulert i Belgia: hvordan kan dette forklares?

Du kan også kjøpe produktene dine i bulk eller i papirutgave. Samtidig dukker det opp innovative løsninger. Noen små selskaper som det franske merket 900.care jobber med dette problemet. konseptet deres? Et stykke aktivt produkt som selges i en gjenbrukbar flaske. Vi fyller den med vann fra springen hjemme, legger pinnen i den og etter noen timer blir den til en dusjsåpe.

«I dusjgeléer er det 90 % vann, og det virker helt absurd for meg å si at vi transporterer vann som reiser milevis og er pakket i en engangsplastflaske og kastet.«, forklarer Aymeric Grange, grunnlegger av merket. Prinsippet med løselige pinner som løses opp i vann finnes i mange forskjellige produkter og tilbys av forskjellige aktører. Ifølge grunnleggeren av 900.care, en familie på fire som bruker hele serien kan gi hva Opptil 5 kilo plastavfall per år.

Disse produktene koster ofte litt mer. Men prisen kan gå ned hvis de masseproduseres. Men for det må de store aktørene være involvert i denne endringen. Og for øyeblikket, med unntak av noen initiativer, virker ikke bransjen klar ennå.