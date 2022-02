Mindre for Real at Hazard

Du må se fordi det er så lite. Men Eden Hazard hadde noen store øyeblikk i La Liga. Spesielt mot Alves. I fjor rakk han garnene mot påsken. Denne sesongen åpnet Real Madrid sesongen mot dem i august, og Brinoys utmerket seg ved å gi en assist (dette er hans eneste avgjørende trekk i ligaen denne sesongen).

Denne første kampen i kampanjen var lik (en annen) ny start for Hazard. Dette er en av de eneste mulighetene til å se den døde Bale-Benzema-Hazard treforken. Dessverre, seks måneder senere, når de to lagene møtes igjen, er den overlevende av disse tre tilsynelatende den essensielle franskmannen. De to andre startet på benken som vanlig … I form gikk Hazard enda lenger inn i de siste fem minuttene. Dette er å si at hans undergang og fremveksten av Vinicius Jr. var blendende.

Men verken Benzema eller Brasilio scoret. Det var turen til Hazards direkte rival Marco Asensio med et praktfullt curlingskudd fra venstrefoten, som kontrollerte spanjolens marengs, mens Vinicius Jr. og Benzema (på straffer) så fullførte jobben. Det er nok til å la Real heve hodet etter nederlaget i Paris i Champions League. Thibaut Courtois trengte på sin side bena i stedet for hendene.