Mindre tid på badet, kontroll av klimaanlegget eller termostaten,…: Hva er den virkelige effekten av anbefalingene for å sikre en varm vinter?

Som mange europeiske land, må Belgia ta umiddelbare tiltak for å spare mer energi. Det kommer frem av en rekke meninger fra belgiske eksperter på området og støttes av landets energileverandører og nøkkelindustrier.

«Hver kilowattime vi sparer nå kan brukes til å fylle opp reserver fordi vi trenger det neste vinter, sier Jones LaVine, en energiforsker ved Ugent. Selv om Belgia er godt forsynt denne vinteren, betyr ikke dette at vi er immune mot hendelser i nabolandene.»

Belgia vil også bli påvirket ettersom naturgassmarkedene hjemme og i nabolandene henger sammen, noe som skaper usikkerhet i markedet og dermed høyere priser. Selv om boliger ikke vil gå tom for naturgass, vil industrien og økonomien vår lide under disse høye prisene. «Ved å spare forbruket vårt nå også i Belgia, sikrer vi at vi kan fylle gassreservene i utlandet så mye som mulig. Jo mer de fylles, jo mindre usikkerhet er det i markedet. I tillegg sender vi et signal til markedet at sparing er mulig, noe som reduserer usikkerheten ytterligere.» Energikrisen vil trolig også forverres ettersom olje- og gassprisene stiger på grunn av krigen i Ukraina. Det er derfor viktig å først innse at dette er en europeisk krise, så løsninger må også finnes på europeisk nivå, minnes eksperten. «Jeg viser spesifikt til Bruegel-tenketankens studie om at vi kan komme gjennom vinteren med 15 % besparelser. Belgia har også en svært lav gasslagringskapasitet i størrelsesorden 12 dagers forbruk. Så det er ikke mulig å bygge ytterligere lagring Disse lagerfasilitetene bruker sjeldne naturlige og dype underjordiske grotter i Belgia.», forklarer han. Still overfor denne situasjonen anbefaler energieksperter å implementere flere tiltak for å spare nok energi for de kommende månedene. Vi beregner de virkelige fordelene med disse daglige bevegelsene.

Mindre tid i dusjen: 3,70 kWh mot 0,75 kWh, en besparelse på 35 euro

I gjennomsnitt bruker en belgier 114 liter vann per dag, og minst halvparten av dette daglige forbruket går til bruk av varmt vann til husholdningsbruk til dusjer, bad og kjøkken. «Selv disse små bevegelsene, som å forkorte dusjtiden eller slå av flere lys, kan gjøre en forskjell.Marc Van den Bosch, administrerende direktør i Febeg, skisserer konsortiet av energileverandører. Så ved å begrense dusjtiden til tre minutter i stedet for de vanlige ni minuttene, kan en gjennomsnittlig husholdning enkelt spare 16 000 liter varmtvann og 90 m3 gass per år. For en dusj er 3 minutter 0,75 kWh tilsvarende 3,70 kWh i 15 minutter i følge mine beregninger.Luminus anslår at å bruke mindre tid på badet kan spare mellom 35 og 40 euro per år. Jones LaVine påpeker også at 20 % av en husholdnings gassforbruk går til produksjon av varmtvann til husholdningsbruk. «Litt regn ville hjelpe».

Gjennomgå bruken av klimaanlegget ditt

«Ukene blir varme, men prøv å unngå å bruke klimaanlegget så mye som mulig. Heng tøyet på tørkestativ i stedet for i tørketrommelen.», råder Laveyne. En hjemmeklimaanlegg antas å øke husholdningenes strømregninger med 25 til 30 %. «Hvis vi snakker i kWh, 500 kWh mer eller mindre per år eller 125 euro per familie eller 125 euro per år. Andre anslag er 4 euro per m² mer eller mindre per års bruk. Om sommeren, for et 20 m² rom, er det er mer enn 80 euro. Utetemperaturnivå Jeg tror det mest fornuftige rådet er å sette det til 5°C under. Og kjøp den mest energieffektive modellen»Anbefaler Marc Van den Bosch.

Utstyr deg selv med moderne elektriske apparater for å spare 100 euro i året

Ifølge eksperter er det også viktig å redusere strømforbruket vårt. «Det er åpenbart en sammenheng mellom gass og elektrisitetPeter Glaze, direktør for industriell energiforbrukerforening Febelik, bemerker. En del av det gassfyrte anlegget vårt må fortsatt være i drift, men hvis vi reduserer elektrisitetsbruken, vil vi redusere gasstilkoplingen vår, selv om den ikke er 100 % installert, er det en sammenheng.

«Hvitevarer som kjøleskap og frysere står for 15 % av vårt årlige forbruk.sier Jonas LaVine. De er mer aktive om sommeren. Så jeg tror at ved å erstatte en ti eller tjue år gammel enhet med en moderne versjon, kan forbruket halveres.Med dagens strømpriser kan dette spare opptil €100 i året, sier han.

Kutt tørketrommelbruken til det halve: en besparelse på nesten 100 euro

I gjennomsnitt bruker en tørketrommel ca 235 kWh per år. «Vi kan huske at det å henge den ute om sommeren er den mest økonomiske måten. Også, ifølge Luminus estimater, er halvering av bruken en besparelse på nesten 100 euro per år. Et annet element, å vaske klær på 30 grader. Gjør dem rene kl. 60, som sparer 11% energi per år», Det melder Van den Bosch.

Velg hvilemodus

Ifølge Engie absorberer standby-modusen til våre hvitevarer 18 % av ditt årlige energiforbruk. «Dermed lar en stikkontakt med av/på-bryter som slår av alle apparatene dine samtidig bruke mindre, noe som betyr en besparelse på nesten 50 euro per år»Han avslutter.