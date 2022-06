Minecraft Legends utgivelsesdato, når kommer spillet ut? – Breakflip

Et nytt spill har blitt avduket i Minecraft-universet kalt Minecraft Legends, men nøyaktig når kommer det ut? Vi gir deg svaret.

Minecraft har allerede hatt rett til spill fra hans univers som minecraft fangehullmen også en ny tittel kalt minecraft legender som ble avduket under Xbox Game Showcase denne søndagen 12. juni.

Siden denne kunngjøringen lurer noen på når Minecraft Legends vil bli utgitt på disse plattformene, og hvis dette er tilfelle for deg, ble svaret gitt under traileren, og derfor vil det være i 2023 at det vil være tilgjengelig.

Hva er utgivelsesdatoen for Minecraft Legends?

Hvis du vil vite hva utgivelsesdatoen til Minecraft Legends er, ble svaret gitt under Xbox Game Showcase og det vil være i 2023, uten ytterligere detaljer fra utviklerne. Denne datoen ble også kommunisert på slutten av traileren som ble sluppet søndag 12. juni. Vi vil selvfølgelig oppdatere denne artikkelen når en utgivelsesdato er kommunisert.

Spillet vil være tilgjengelig gratis for alle Xbox Game Pass-abonnenter. PC, Xbox og Ultimate som forklart under trailerstrømmen som er synlig ovenfor, samt andre forventede spill som rød høst Hvor persona 5 kongelig. I påvente av en mer presis utgivelsesdato minner vi deg om at Minecraft Legends vil bli utgitt i 2023 på PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X og Xbox Series S.

