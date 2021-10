Minecraft Live 2021: Xbox Game Pass, Deep Dark, mobs, Wild Update … info! | Xbox One

Med nesten 100 millioner aktive spillere i 2020, Minecraft det er et av de mest spilte spillene i verden. Mojang hadde gjort narr av en viktig begivenhet og til og med “tiårets største”. Med mer enn 600 000 samtidige seere var forventningen stor. Hva hadde de i vente for oss? Alt er detaljert i artikkelen, men vi advarer deg umiddelbart: det har ikke vært noen kunngjøring om optimalisering av Xbox Series X og Xbox Series S.

Et mangfold av nye funksjoner for Minecraft!

Den store første nyheten som presenteres er ankomsten av huler. Berggrunnen har blitt dyttet tilbake dypere, og kjellerne opptar nå sitt tidligere lag. I motsetning til grotter vil de endre utseendet avhengig av biomen spilleren er i. Det er gjort en sammenligning av de forskjellige lagene mellom versjon 1.17 og 1.18. Faktisk kan vi se at spilleområdet har blitt utvidet i dybden.

Begge utviklerne på scenen har sendt inn en oppdatering som vil bli lagt til med neste oppdatering. Kalt blanding, løser problemer som kan oppstå når en spiller oppgraderer verden til en nyere versjon av spillet sitt, og ødelegger en del av kartet.

Vær også oppmerksom på at del 2 av Caves and Cliffs -oppdateringen fremdeles er planlagt mot slutten av året.

Ikke bare når vi nye høyder, men vi graver også veldig dypt. Det er riktig, det betyr at verdens høyde vil spre seg ved å øke grensene på toppen og bunnen av spillet. Derfor legger den til nye fjell og grotter, sistnevnte mer kompleks enn noen gang.

Wild Update: Minecrafts store oppdatering av 2022

Etter å ha oppdatert alle hulene og klippene, var det på tide at utviklerne kom tilbake i det store utendørs, så 2022 vil bringe en stor oppdatering kalt The Wild Update.

Oppdateringen Vill det vil gi nytt spill, mer dybde og mange morsomme ting til spillet, som gjørme og mangrover. I tillegg til forskjellige typer frosker og rumpetroll, vil vi også ha rett til båter med kister. Deep Dark -biomet har også blitt forsinket med å ankomme samtidig med Wild -oppdateringen, og det ser ut til å bli veldig stort.

Xbox Game Pass kommer inn på arenaen

Dette var ikke en triviell forespørsel, mange ba om at Minecraft skulle være på Xbox Game Pass på PC. Siden spillet har vært inkludert i Xbox -abonnementet siden det ble startet, kan vi forstå harmen til spillere som ventet på det i flere år. Det er gjort! Minecraft Bedrock Edition og Minecraft Java Edition lander på Game Pass PC i november og med samme bærerakett.

Utviklerne benyttet seg av dette direkte for å kunngjøre 3 nye ledsagere for spilleren. Imidlertid vil bare en av dem komme seg inn i spillet. Disse er veldig spesielle, med veldefinerte karaktertrekk! Spillere må stemme på hvilken som skal implementeres i neste oppdatering.

All informasjon om disse forskjellige skapningene er tilgjengelig på Minecraft.fr, og hvis du vil stemme, her er lenken på twitter:

Mob -avstemningen er åpen! På tide å velge din favoritt: Blending, Allay eller Copper Golem! Stem nå! – Minecraft (@Minecraft) 16. oktober 2021

En siste før vi drar

For å avslutte livet med stil, pekte Mojang ut modere og innholdsskapere. Et nytt verktøy vil bli gjort tilgjengelig for å lette oppgaven din. Sett Blokkbenk, denne applikasjonen lar deg tilpasse de forskjellige dyrene som er tilstede i spillet, du må bare velge en av dem for å forbedre modellen i henhold til ditt valg. Et veldig nyttig verktøy, som utvilsomt vil bli bedre med oppdateringer!