Mineral Commodities fullførte et produksjonskvartal på tvers av virksomheten i både Sør -Afrika og Norge. Den dynamiske mineralprodusenten har gjort en milepæl de siste månedene etter å ha utvunnet rekordhøyt 1,4 millioner tonn mineralsand i kvartalet i Tormin -operasjonen. Utviklingen av tilgang til nye Traelen grafittforekomster fortsetter i et akselerert tempo i Norge.

Selskapet uttalte også at det har inngått en lønnsom kjøpsavtale med varehandlere, GMA Group. I henhold til vilkårene i avtalen vil GMA motta 100 000 tonn konsentrert granat årlig på “ta eller betale” -basis. GMA -kontrakten løper over en innledende periode på tre år, som deretter vil bli gjenstand for kontinuerlige fornyelser.

Interessant nok står Mineral Commodities -kontrakten med GMA nå for omtrent 65 prosent av den totale granatproduksjonen som er i drift i 2020.

Produksjonen på Tormin har nå flyttet til gruvedrift i både de nylig myntede Inland Strandline- og North Shore -områdene, og driften ser nå ut til å vokse opp til to millioner tonn per år for å dekke kravene til en utvidet behandlingssyklus.

I løpet av kvartalet produserte anlegget 22 507 tonn granatkonsentrat og 25 706 tonn ilmenittkonsentrat, hvor salget økte produksjonen og gjorde at selskapet kunne selge noen av sine eksisterende overflatelagre. De totale inntektene for tredje kvartal oversteg $ 13,9 millioner, noe som var mer enn det dobbelte av inntektene i forrige periode på 6,8 millioner dollar.

Selskapet fortsatte også å lokalisere sine ressurser på tvers av vestlige, indre og østlige strandlinjer med mer enn 10 000 millioner boringer som ble fullført i løpet av kvartalet, ettersom ledelsen søker å øke både produksjonskapasiteten og gruvedriften i årene som kommer.

Boring av ressursene har også generert noen avlytninger av høy kvalitet, inkludert 6 meter med forbløffende 46,4 prosent av de totale tungmetallene fra 34 meter og 37 meter ved 21,9 prosent THM fra bare 11 meter dypt i et bunnhull.

Utforskende boring ved Tormin fortsetter å forbedre kontinuiteten og laterale omfanget av høykvalitets mineralisering i begge ender av de interne trådene.

Den andre serien med arc Mineral Commodities er Skaland -grafittvirksomheten i Norge som selskapet utvider takket være utviklingen av Traelen -forekomster. Omtrent 482m fremgang er nå fullført med redusert tilgang til Traelen underjordiske malmsystem. I tillegg er selskapet dypt engasjert i et malmreserveboringsprogram på tvers av ressursen, etter å ha fullført mer enn 1667 millioner av et 3.000 m diamantboreprogram – resultater venter.

Gruvedrift og produksjon i Skaland avanserte også, med malmleveranser til anlegget mer enn det dobbelte av det de hadde vært i forrige kvartal. Selskapet utvunnet rundt 50 000 tonn malm og avfall, og leverte 6 931 tonn malm for sliping sammenlignet med bare 3 343 tonn i forrige kvartal.

Skaland pumpet mer enn 1 075 tonn grafittkonsentrat av høy kvalitet i juni kvartal, med et salg på over 1 189 tonn og en merinntekt på 0,7 millioner dollar.

Mineral Commodities treffer nå beltet på to fronter og har allerede tjent betydelige inntekter fra Tormins mineralsand-og med grafittmarkedet som varmes opp takket være bommen til elektriske biler, kan Traelen også bli en vesentlig økonomisk bidragsyter til Minerals Commodities ‘fortjeneste en gang. snart også.

