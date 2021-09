Mineral sands mann overtar Mineral Commodities

Jacob Dessel, administrerende direktør i Velgodkjent Mineral Sands Mining, overtar ASX-noterte Mineral Commodities som sammenfaller med en betydelig økning i produksjonen ved selskapets mineralsandprosjekt i Sør-Afrika og lav-gruvedrift av en lukrativ grafittkontrakt for første gang. i Norge. Deysel har erfaring fra råvarer i Afrika, Sør -Amerika, Europa og Australia.

Interessant nok har han en bakgrunn på nesten 20 år i tungmetallindustrien etter å ha hatt stillinger som visepresident for Titanium i Uranium Energy Corp, COO og Chief Operating Officer for mineralsandgiganten Kenmare Resources og daglig leder i Richards Bay i Rio Tinto. Metals, verdens største enkeltprodusent av titanråstoff.

Senest hadde han ledende stillinger ved Newmont Gold i Australia og Gold Fields i Sør -Afrika, og er medlem av Southern African Institute of Mining and Minerals og Australian Institute of Corporate Directors.

Mr. Deysel er også en gruveingeniør og en MBA -utdannet fra University of the Witwatersrand i Sør -Afrika.

Mineral Commodities -leder David Baker ønsket Mr. Deysels utnevnelse som administrerende direktør velkommen i det han kalte en transformativ tid i selskapets utvikling.

Han er allment ansett som en ledende gruvesjef med dyp, kanskje uten sidestykke, erfaring innen mineralsandindustrien i Afrika.

Dessel tiltrer sin nye stilling 4. oktober.

Russell Tepper, som har vært konstituert administrerende direktør i flere måneder, vil fortsette som et ikke-utøvende medlem av styret.

Mineral Commodities har en global rekkevidde innen mineralproduksjon med hovedfokus på mineralsk sand av høy kvalitet i Sør -Afrika og naturlig grafitt i Norge.

Dens Tormin mineralsandvirksomhet i Western Cape -regionen i Sør -Afrika er en stor produsent av konsentrater av zirkon, rutil, granat, magnetitt og ilmenitt.

Mineral Commodities fullførte oppkjøpet av Skaland Graphite -prosjektet i Norge i 2019, som er en av få grafittprodusenter i Europa og en av de største grafittgruvene i verden. Selskapet planlegger også å utvikle et høykvalitets Munglinup grafittprosjekt i sørøstlige Vest-Australia.

I august signerte Mineral Commodities et stort skritt i jakten på nedstrøms behandling av grafittproduktet med produksjon av grafittanoder for litiumionbatterier. Det har inngått et uforpliktende Memorandum of Understanding med Forge Nano om å bruke proprietær overflateteknologi, som definerer fremtidig samarbeid og vei for å kommersialisere Forge Nano’s Atomic Layer Deposition-teknologi, eller “ALD”.

Selskapet sier at ALD-beleggsteknologien kan forbedre den elektrokjemiske ytelsen til sine aktive anodematerialer sterkt og ønsker å teste prosessen før den bygger et anodepilotanlegg og deretter utvider til et enkeltlinjes demonstrasjonsanlegg.

