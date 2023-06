Mineralteknikk AS MDS distributør for Norge

Med kontorer i Algård, Drammen og Kirkenes har Mineralteknikk AS kvalifiserte knuse- og sikteeksperter og teknisk support over hele landet. Teamet yter assistanse til kunder med særlig fokus på igangkjøring og sikkerhet, nødstans, drift, daglige prosedyrer og opplæring under levering.

«Som eneforhandler av Finlay og Terex vaskesystemer i Norge har vi samlet verdifull kunnskap og ekspertise innen knusing og sikting, noe som vil være til nytte for vårt samarbeid med MDS, hvis maskinsortiment er mobilt og stasjonært,» sier Arne Kenneth Øvstebø. , administrerende direktør i Mineraltechnik. Et utmerket tillegg til produktet. Det som er spesielt imponerende er at produsenten har utviklet en trommelskjerm som kan behandle steiner opp til en meter i diameter. I tillegg, hvis staten investerer i sjøluft, vil MDS relatert produkt.»