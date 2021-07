Mineralvarer bekrefter vekstpotensialet til grafittressurser

ASX-listede mineralvarer ser sterkt potensiale for fortsatt mineralisering av høykvalitets grafitt, historisk ressursnedgang i Traelen-grafittprosessen i Norge, med imponerende resultater rapportert fra kontinuerlig leting etter ressurser, inkludert opptil 44,5 prosent av det totale grafittiske karbonet på 81 millioner . i ett hull. Resultatene peker på en potensiell ressursoppgradering hos en av verdens største grafittprodusenter, ifølge selskapet.

Andre viktige diamantboringsresultater ved Traelen inkluderer 15,7 m 30,6 m totalt grafittisk karbon, eller “TGC” fra 99,9 m, 7,3 m 21% TGC fra 122,9 m, og 9,5 mt 28 prosent TGC fra 132,2 m og 14,5 meter. meter ved 27,1% TGC på 210 millioner.

Det siste hullet på 5 meter som ble fanget opp ved 44,5 prosent av TGC på 81 meter innen 27,7 meter, 35,6 prosent lenger enn TGC på 63,2 meter.

Mineral Commodities sier at resultatene bekrefter Traelens legitimasjon som en av verdens høyeste grafittgruver. Gruva drives av et 90 prosent eid datterselskap av Mineral Commodities, Skaland Graphite.

Produksjonen i området kan spores tilbake til 1917 fra Skaland-gruven ved siden av selskapets prosessanlegg. Siden 2007 har produksjonen flyttet seg til den nærliggende Traelen-gruven, med grafittmalm utvunnet i en nedenfra og opp-sekvens innenfor vertsfjellet.

Ny nedstrøms gruvedrift gir tilgang til grafitt under de første utvinnede ressursene. Den vil støtte fortsatt drift på Skaland Processing Plant, som for tiden er 60 prosent operativ.

I juni rapporterte Mineral Commodities at det hadde begynt en nedgang i gruvedriften i Traelen da det så ut til å øke konsentrert produksjon fra 10.000 tonn per år til 16.000 tonn per år innen 2023.

Det kreves en økning i prosessanleggets utnyttelsesgrad til 85 prosent for å nå målet på 16 000 tonn per år.

Avdelingen sier at boring og gradvis boreoperasjoner langs streiken har bekreftet kontinuiteten i mineralisering av grafitt av høy kvalitet. Til dags dato er 14 hull på 2315 meter av et planlagt 3000 meter dypt boreprogram fullført. Resten forventes å være ferdig neste måned.

Vi ser frem til det oppdaterte mineralressursanslaget, som tar sikte på å oppgradere eksisterende ressurs, samt det første Skaland malmreservestimatet etter at borekampanjen er fullført. Skaland er fortsatt grunnlaget for selskapets grafittvirksomhet, og vi ser frem til å evaluere utvidelsesalternativer for å støtte avkarbonisering i Europa og mobilitetselektrifisering.

Administrasjonen sier at nylig boring har bekreftet at Traelen er en kontinuerlig, bratt, vest-til-nordvest astronomisk kropp med en jevnt foldet mineralhorisont. Den tykkeste og mest kontinuerlige mineraliseringen oppstår når linseformede gjenstander løper parallelt med hovedfoldeaksen. Denne horisonten inneholder det selskapet kaller “økonomisk interessante” forekomster av grafitt, der boring fra dette programmet krysser malmområder opp til 27 meter brede.

Programmet er designet for å gi tilstrekkelig geologiske data og screeningdata for at JORCs eksisterende mineralressurser, som er 1,76 millioner tonn ved 22 prosent TGC ved bruk av 10%, kan oppdateres innen utgangen av tredje kvartal 2021.

Globalt fokusert på batterier og industrielle mineraler, er Perth-baserte Mineral Commodities en ledende produsent av konsentrater av rutil, zirkon, granat, magnetitt og ilmenitt gjennom Tormin-prosessen i Western Cape-regionen i Sør-Afrika.

Det kjøpte Skaland Graphite, eier av en av få høykvalitets grafittgruver i Europa, i 2019.

Selskapet planlegger også å utvikle Munglinup-grafittprosjektet i Vest-Australia for å bygge videre på oppkjøpet av Skaland og for å ta et nytt skritt mot en integrert bunnverditilsetningsstrategi for å utnytte den raskt voksende etterspørselen etter bærekraftig produserte litiumionbatterier. .

Gjør ditt ASX-børsnoterte selskap noe interessant? Kontakt: matt.birney@businessnews.com.au