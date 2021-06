Mineralvarer klar til å øke norsk grafittproduksjon

ASX-listede Mineral Commodities har startet lavere gruvedrift ved Traelens grafittprosess i Norge da det ser ut til å bygge konsentrert produksjon fra Skaland, en av verdens viktigste naturlige grafittkilder, fra 10.000 tonn per år for tiden til 16.000 tonn per år innen 2023. Leteboring har også begynt å utvikle ressursbase og levering av første malmreserver til Traelen.

Mineral Commodities kjøpte en andel på 90 prosent i Skaland i 2019, og har siden identifisert 1,78 millioner tonn ressurser til 22 prosent av det totale grafittkarbonet, mot 397.000 tonn grafittholdig.

Gruvedrift på prosjektet kan spores tilbake til 1917 fra Skaland-gruven ved siden av selskapets prosessanlegg. Siden 2007 har produksjonen flyttet seg til den nærliggende Traelen-gruven med grafittmalm utvunnet i en nedenfra og opp-sekvens innenfor vertsfjellet.

Ny gruvedrift på bunnen vil gjøre det mulig å få tilgang til grafitt nedenfra utvunne ressurser for første gang. Det vil støtte pågående prosesseringsoperasjoner i Skaland ettersom Mineral Commodities ser ut til å øke produksjonen.

Foredlingsanlegget i Skaland opererer for øyeblikket med 60 prosent kapasitet, og utnyttelsesgraden øker til 85 prosent som kreves for å nå produksjonsmålet på 16 000 ton per 2023.

På lang sikt ønsker selskapet å øke produksjonen over 16.000 tonn per år, og har startet i en forutsetning for å måle muligheten for ytterligere utvidelse.

Innvielsen av fallende gruvedrift markerer et nytt kapittel i livet til Traelens gruvedrift, som til nå hadde sporet grafittmalm oppover fjellet. Det støtter ikke bare Skalands pågående prosesseringsoperasjoner, men også vårt lete- og boreprogram som tar sikte på å levere et utvidet ressursgrunnlag og første estimat av Traelens mineralreserver de neste månedene. Parallelt går vi videre med mineraltestingsarbeid for å støtte utvidelsen av produksjonen i Skaland med PFS-levering tidlig i fjerde kvartal.

Depositumet antas å være åpent under planlagte lave nivåer av utvikling. Mineralvarer identifiserte også flere metalliske linser som krevde etsetesting.

Leting og boring har nå startet ettersom selskapet ser ut til å gi en mineralressursoppdatering og første malmreservatuttalelse for Traelen de neste månedene.

Traelen er allerede den høyeste kvaliteten grafittgruve i verden med et gjennomsnittlig fôrfôr i gjennomsnitt på omtrent 28 prosent av totalt grafittkarbon.

Mineral Commodities ønsker å bli en av de største grafittprodusentene på batterikvalitet utenfor Kina og en stor leverandør av anodematerialer i det varme europeiske batteriproduksjonsområdet.

Det øker for tiden investeringene i en kjernevirksomhet som har langsiktig markedsinformasjon og en støttende infrastruktur som mange av sine likemenn ikke har.

