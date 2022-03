Ming-Chi Kuo planlegger en kraftigere Mac mini og 27-tommers skjerm i år

Ming-chi Guo, som Nylig lastet opp på Twitter, Delte en ny spådom et steinkast unna Peak Performance-arrangementet tirsdag 8. mars. TF Securities-analytiker spår at Apple i 2022 vil lansere en 27-tommers modell uten mini-LED – den kraftigste Mac Mini og den billigste eksterne skjermen.

Spådommer for Apples nye skrivebordsprodukter:

1. 2022: Kraftig Mac Mini og den rimeligste utvendige skjermen (27-tommers uten Mini-LED).

2. 2023: Mac Pro og iMac Pro. – 郭明 錤 (Ming-chi Guo) (@mingchikuo) 6. mars 2022

Er den kraftigste Mac Mini Bingokort Mange Apple-brukere, selv med M1 Pro / M1 Max-brikken – kan leveres av Apple I neste hovedtale – eller M2 og kan være høyere Dette mystiske «Mac Studio».

Når det gjelder skjermen, introduserte en støy fra gangen flere skjermer, inkludert den 27-tommers med LG. De to andre modellene er under konstruksjon: et 7K Monster med en 24-tommers skjerm og en A13-brikke. «Studio Display».

Apple og LG skal lage tre nye skjermer fra 24 til 32 tommer

Resten av tweeten snakker om iMac Pro og Mac Pro for 2023. Snakker Ming-Chi Guo om den samme iMac Pro som DCSS-skjermanalytiker Rose Young Fra i sommer ? Med mindre mange av Apples maskiner er integrert i rørene … Når det gjelder Mac Pro, ligger tvetydigheten i denne maskinen: vi snakker om både et klassisk tårn og en nyere, mye mindre versjon, i et nøtteskall. Vi vet ikke så mye for tiden!