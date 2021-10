Mini atomkraftverk for å bekjempe global oppvarming

Russland, Kina, USA, Canada og Storbritannia har allerede satt i gang planer for SMR -anlegg (små modulære reaktorer), med andre ord mini -atomkraftverk. Frankrike vil for sent frigjøre en milliard euro for å bygge atomkraft. I møte med global oppvarming og stigende priser på fossilt brensel, studeres ruten for disse miniovnene rundt om i verden.

Mange fordeler

Mini atomkraftverk er mer tilgjengelige og rimeligere. De er bygget på fabrikken, nesten “nøkkelferdig”, på noen få måneder krever et typisk anlegg i gjennomsnitt 7 år å operere.

De hjelper strømnett til å nå avsidesliggende områder der det ikke er mye kapasitet. I Russland flyter den første SMR for service, som er plassert på en plattform som vender mot byen Bevek, som har 4500 innbyggere i Øst -Sibir. De koster også mindre.

SMR -ovner opererer ved omgivelsestrykk og krever mindre betong for å beskytte dem fordi det er mindre farlig enn konvensjonelle kraftverk. De trenger mindre vann for å kjøle seg ned. I tillegg er ovnene til minikraftstasjoner raske nøytroner, noe som indikerer en utmerket evne til å brenne forbrenningsovner.

Kappløp om teknologi

Tilsynelatende produserer et lite kraftverk mindre energi. Et konvensjonelt atomkraftverk kan generere opptil 1650 MW, mens reaktoren til et minikraftverk kan nå maksimalt 300 MW. Men deres vekst vil drastisk redusere produksjonen av fossilt brensel på planeten.

Det er rundt seksti prosjekter som pågår rundt om i verden. I følge IAEA, International Atomic Energy Agency opererer i India, Kina og Russland. Fem til er under bygging.

USA og Russland spiller en sentral rolle i SMR, med 18 prosjekter hver, Japan (fire), Kina (fire) og Europa (tre, inkludert ett i Frankrike). Det franske prosjektet, utviklet av CEA, EDF, TechnicAtome og Navy Group, er først og fremst rettet mot eksport.