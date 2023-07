Minimumstjeneste for Frankrike mot Norge som kvalifiserte seg til kvartfinalen

I smerte vant Frankrike mot Norge (1-0). En seier på Les Bleuets ville sikre kvalifisering til kvartfinalen i denne EM.

Tre dager etter åpningsseieren mot Italia (2-1) produserte Blutz et mer matt eksemplar mot Norge. Mye av det ble laget av Sylvain Ripolls menn, som vant hardt kjempet 1-0. Etter å ha kvalifisert seg til kvartfinalen med denne seieren, kan de møte Sveits neste onsdag (20:45) og tålmodig vente på motstanderens identitet.

Etter en umerkelig første omgang, spratt Blueberries tilbake fra garderoben. Ti mer nervøse minutter senere avsluttet Michael Allis et godt kombinert trekk med en redning på nært hold ved den andre stolpen etter Amin Atlis innlegg fra venstre (57.).

Åpneren avgjorde kampen og Sylvain Ripoll gjorde flere endringer. Tilskuddene til Ryan Sergi, Amin Khouri, Eli Wahi og Bradley Barkola klarte å bringe mye energi til et lag som var veldig kort. Fremfor alt markerte Ryan Sergi seg og satte et vanskelig spørsmål tilbake på bordet: Bør Sylvain Ripoll integrere Lyonnais i sin 11-er på slutten av kampen?

Nordmennene presset på det siste kvarteret, forgjeves. Lucas Chevalier viste at han var maktesløs i de siste øyeblikkene, og flaksen var bra for franskmennene i kveld i Cluj. Det er imidlertid to skygger på tavla: Amin Atlis gule kort, som er suspendert fra neste kamp, ​​samt skaden til Michael Allis. Fortjenesten er sikker, men innholdet er egentlig ikke overbevisende. Vi må vise et bedre ansikt denne onsdagen mot Sveits (20.45).