Minister Wallon -president Elio Di Rupo besøker Colroit i Hull! (bilder og video)

Minister Wallon -president Elio de Rupo besøkte distribusjonssenteret Dassenveld de Colruyt i Hull, Flamsk Brabant fredag. Bak besøket ønsket den vallonske administrerende direktøren å ta hensyn til spørsmål knyttet til energiovergangen, spesielt bruk av hydrogen i transport og logistikk, aspekter som Colruyt Group har investert mye i. Det er fortsatt hobbyen hans.

Elio Di Rupo kommenterte: “Hele verden går på hydrogen.” “Det er viktig å overvåke og analysere hva som gjøres. Ministerpresidenten er også realistisk med hensyn til popularisering av elektriske motorer.” Vi måtte gjøre beregningene hvis hele kjøretøyflåten i Belgia var elektrisk. Det ville ta Jeg vet ikke hvor mange vindturbiner som ikke teller overføring av elektrisitet. Alle leter etter rimelige fornybare energikilder. Det som er interessant med dette besøket, er å se et selskap i en bestemt sektor som integrerer en miljødimensjon med en langsiktig visjon ”, understreket Elio Di Rupo.

Colruyt-gruppen har investert spesielt i produksjon og bruk av hydrogen i sine distribusjonssentre (flytting på stedet, nedkjøling av vogner for transport av matpakker, etc.). Gruppen har også til hensikt å fortsette å åpne bensinstasjoner utstyrt med hydrogen. Hvis det allerede er en stasjon utstyrt i Hull, åpnes tre nye stasjoner innen utgangen av året, i Antwerpen, Gent og Leuven. En annen vil være i Wallonia i første kvartal 2022, i Herve, i provinsen Liège. Gruppen eksperimenterer også med å bruke en hydrogendrevet lastebil for å erstatte diesel.

Dette besøket av statsminister Vallon er en del av den vallonske gjenopprettingsplanen, som spesifikt gir rom for prosjekter som tar sikte på å fremme produksjon, transport og forbruk av grønt hydrogen på så mange økonomiske felt som mulig. Et budsjett på € 25 millioner er gjort tilgjengelig i denne utlysningen for prosjekter som avsluttes 17. oktober.

Den vallonske regionen anser for tiden hydrogen “et middel for å oppnå det langsiktige dekarboniseringsmålet”, som den vallonske regjeringen allerede har indikert. Dessuten er dette i tråd med de europeiske målene for 2050 når det gjelder dekarbonisering av energilandskapet. Hydrogen er en av de nye energibærerne, som forventes å være en sentral komponent for å nå disse europeiske målene.