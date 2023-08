Minst 30 000 evakuert mens Canada skyter: «Det er et spørsmål om liv eller død»

– Situasjonen er veldig flytende og tallene endrer seg hele tiden, men på dette tidspunktet er det rundt 30.000 mennesker på evakueringsordre, og ytterligere 36.000 mennesker blir satt i beredskap for mulig evakuering, sa Povin Ma. Emergency Manager for provinsen British Columbia, Vest-Canada.

«Vi understreker den absolutte viktigheten av umiddelbar etterlevelse av evakueringsordre,» sa han på en pressekonferanse. «Det er et problem på liv og død for menneskene i disse eiendommene, men det er også et problem for hjelpearbeidere som noen ganger kommer tilbake og ber folk om å dra.»

Britisk Columbia-premier David Eby ga litt andre tall: 35 000 mennesker ble beordret til å evakuere og 30 000 fikk beskjed om å forberede seg på å forlate om nødvendig.

«Hvis du ikke trenger å være der, vær så snill å holde deg unna disse områdene,» sa Eby.

Branner sprer seg også i Nord-Canada.

– Det er første gang noe slikt har skjedd i dette området, sa Tony Whitford, 82, til AFP lørdag.

Han og familien ble torsdag evakuert fra Yellowknife, hovedstaden i Northwest Territories, som har vært omsluttet av flammer i flere dager, til Calgary, Alberta, 1750 km sør.

Minst 19.000 mennesker har blitt evakuert fra Yellowknife de siste 48 timene, nesten hele byen, sa miljøminister Shane Thompson i Northwest Territories fredag ​​kveld.

Totalt 15.000 mennesker flyktet på vei og 3.800 ble evakuert med fly, hovedsakelig til Calgary, hvor minst 300 brannmenn ble mobilisert for å bekjempe brannen, en av de viktigste utstyrsdelene kjent for denne isolerte delen av Great Canadian. Nord.

«Det er så ille. Jeg kan ikke tro det,» sa Martha Kanadciak, 59, bosatt i Yellowknife i mer enn 20 år, som ankom Calgary sent fredag.

«Jeg har det bra, men jeg er trist, deprimert og bekymret. Jeg har aldri sett noe lignende,» la inuit-pensjonisten til, som bare hadde med seg to små poser. «Jeg håper det tar slutt snart fordi det er veldig vanskelig.»

Byen Calgary har gitt 495 hotellrom til evakuerte, sa tjenestemenn.

Flyktninger fra ytterste nord ble booket inn på et lite rom og fordelt på hoteller. De fikk frukt, kjeks og vann, bemerket en AFP-reporter.

Kanadiske tjenestemenn sa at brannen hadde spredt seg til innenfor 15 km fra Yellowknife lørdag, men vind fra nordvest kan presse flammene nærmere bygrensen.

Tykk røyk

British Columbia håndterer også branner og måtte erklære unntakstilstand fredag.

Tykk røyk oppslukt Kelowna, en by 600 km vest for Calgary med en befolkning på rundt 150 000, sa AFP-reportere.

Et lokalt campus ved University of British Columbia med mer enn 11 000 studenter ble satt under evakueringsordre fredag ​​kveld, og områdets luftrom ble stengt for å hjelpe til med fly som kjempet mot brannen.

Situasjonen er kritisk på den andre siden av Okanagan-sjøen i West Kelowna (mer enn 30 000 mennesker), hvor et «betydelig antall» hjem har blitt brent og ødelagt, ifølge tjenestemenn.

Lake Okanagan Resort, et luksushotell som har vært vertskap for seniorpolitikere som Storbritannias statsminister Margaret Thatcher tidligere, var en av bygningene som ble ødelagt av flammene, med bilder som sirkulerte i lokalpressen.

Flere tusen evakueringer ble beordret i den amerikanske delstaten Washington og i nabolandet British Columbia, hvor det brøt ut brann nær byen Spokane fredag, meldte lokale medier. Myndighetene har bekreftet ett dødsfall.

Mer enn tusen branner herjer for tiden Canada fra øst til vest, inkludert mer enn 230 branner i Northwest Territories og mer enn 370 i British Columbia.

Canada har møtt mer ekstreme værhendelser de siste årene som øker i intensitet og hyppighet på grunn av global oppvarming.

Landet opplever en rekordbrannsesong i år: 14 millioner hektar – på størrelse med Hellas – har brent, det dobbelte av den siste rekorden som ble satt i 1989.

«En natt tilsvarer 100 år med ild» (Bilder)