Minst åtte mennesker ble drept og mer enn 300 ble såret på AstroWorld Music Festival i USA

Minst åtte mennesker ble drept og flere andre ble skadet i det som ble kjent som Crowdfight fredag ​​fra lørdag til lørdag kveld under AstroWorld Music Festival i Texas, Sør-Amerika.

“Publikum begynte å løpe foran scenen. Dette skapte begynnelsen av panikk, som forårsaket skader, folk begynte å falle og begynte å miste bevisstheten, noe som skapte mer panikk.Houston brannsjef Samuel Pena sa.

“Vi har minst åtte bekreftede dødsfall i kveld og mange flere skaddeHan sa at dødsårsaken kunne bekreftes først etter en medisinsk undersøkelse.

“Vi tok 17 pasienter til sykehuset– Elleve av dem fikk hjerteinfarkt, sa Samuel Pena på en pressekonferanse utenfor NRG Park, der arrangementet fant sted.

En åpen etterforskning

Ifølge Samuel Pena var rundt 50 000 mennesker i mengden for å delta på Astroworld-seremonien.

Politiet i Houston har kunngjort at de vil starte en etterforskning for å finne årsaken til tragedien, og sa at de undersøkte videoopptak fra kvelden.

“I løpet av minutter så vi folk som gjorde forskjellige hjertestanser på gulvet.Politiet sa at konserten ble avsluttet etter et stormløp. Resten av festivalen, planlagt til lørdag, er avlyst.

Mer enn 300 ble skadet

AstroWorld er en musikkfestival startet i 2018 av den amerikanske rapperen Travis Scott fra Texas.

Bilder av NRG-parken som sirkulerer på sosiale medier, viste dusinvis av mennesker som skyndte seg til inngangsportene, banket på metalldetektorer og konfronterte et stort antall sikkerhetsvakter som ikke var i stand til å kontrollere mengden.