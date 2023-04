Minst fire personer, inkludert en utenlandsk turist, ble drept i skredet

Tre snøskred i Nord-Norge tok fredag ​​livet av fire personer, inkludert minst én utenlandsk turist.

Flere snøskred traff Nord-Norge fredag ​​og drepte fire personer, inkludert en utenlandsk turist hvis nasjonalitet ikke er kjent på dette stadiet, opplyser lokalt politi og legger til at en av dem feide et hus og et skur i sjøen.

Fem medlemmer av en gruppe utenlandske turister ble fanget i et snøskred nær Cowrington, en topp nord i landet, og «en døde», sa Morton Petersen i Trams-politiet på en pressekonferanse.

Den døde turisten er ikke kjent

«Det var fem personer av utenlandsk opprinnelse i området. Vi kan bekrefte at én person døde,» sa Morton Peterson.

Politiet jobber med å identifisere de utenlandske turistene, la han til, og la til at ytterligere to medlemmer av gruppen er skadet. Ifølge Lincoln Mayor var gruppen fra Italia, men det er ikke kjent hvem den døde turisten var.

Huset og låven ble feid bort

Ytterligere to personer omkom kort tid senere i et nytt snøskred som feide et hus og falt i sjøen på øya Reinoia. Det var 140 geiter i skuret på tidspunktet for katastrofen.

På kvelden ble en fjerde person drept i nok et snøskred i Nordreisa-regionen, melder politiet i en pressemelding.

«Mannen tilhørte en gruppe utenlandske reisende. Et annet medlem av gruppen oppdaget (offeret) og varslet nødetatene,» sa politiet, uten å spesifisere nasjonalitet.