Minst to personer er blitt skadet i en serie med voldelige opptøyer i Nederland fredag ​​kveld mot helsetiltak! (Videoer)

Politi i opprørsutstyr stormet et møte i Rotterdam (sørvest) fredag, og fjernet hundrevis av demonstranter med lastebil.

«Protesten som startet i Cooling klokken 8.00 i kveld førte til opptøyer. Brannen spredte seg til flere steder. Fyrverkeri eksploderte og politiet avfyrte flere varselskudd, sa politiet i Rotterdam i en uttalelse.

– Det er skader i skytingen, sa han.

Den nederlandske statsministeren Mark Rutte kunngjorde for en uke siden at han ville gjeninnføre delvis regulering med en rekke helserestriksjoner, spesielt for å håndtere de registrerte Govt-19-sakene som berører restaurantsektoren.

Barer og restauranter bør være stengt til kl. 20.00, minst til 4. desember.

Politiet arresterte femten personer sist lørdag i en by nord i Nederland etter sammenstøt mellom politi og hundrevis av ulykkelige mennesker over tidlig stenging av vinmonopol på grunn av Govt-19.