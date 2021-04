Minst tre mennesker er drept i et iransk drivstofftankerangrep fra Syria Syria

Minst tre mennesker er drept i et angrep på en iransk drivstofftanker utenfor kysten av Syria lørdag, det første slike angrep siden utbruddet av den syriske borgerkrigen for ti år siden, sa en krigsobservatør.

“Minst tre syrere, inkludert to medlemmer av gruppen, ble drept,” sa Rami Abdel Rahman, leder for det britiske baserte Syrian Observatory for Human Rights.

Det er ikke klart hvem som utførte angrepet. “Vi vet ikke om dette er et israelsk angrep,” sa Abdel Rahman til AFP. “Den iranske tankskipet kom fra Iran, ikke langt fra havnen i Baniyas.”

Det er ikke klart om en drone eller rakett ble brukt i angrepet, sa laboratoriet.

Brannen brøt ut etter at det syriske statlige nyhetsbyrået Sanaa siterte oljedepartementet og sa at det var “antatt å være en dronestreik fra retning Libanons farvann”. Da ble flammene slukket.

I en rapport som ble utgitt i forrige måned, med henvisning til amerikanske og Midtøsten-tjenestemenn, rapporterte Wall Street Journal at Israel hadde målrettet mot minst et dusin skip på vei til Syria, hovedsakelig med iransk olje siden slutten av 2019.

Hundrevis av israelske luftangrep har også rammet Syria siden krigen startet i 2011, mest rettet mot allierte fra Damaskusregimet fra Iran og den libanesiske Hizbollah-bevegelsen og syriske regjeringstropper.

Banias Oil Refinery ligger i kystprovinsen Tartus.

“Dette er det første angrepet på et oljetankskip, men Banias-terminalen har blitt målrettet tidligere,” sa Abdel Rahman.

Tidligere i fjor sa Damaskus at det hadde plantet dykkereksplosiver i sjøvannet i Banias-raffineriet, men skaden hadde ikke stoppet driften.

I februar 2020 ble fire olje- og gassbaser i den sentrale provinsen Holmes angrepet av væpnede droner og forårsaket brann og materiell skade.

Angrepet kommer lørdag etter at en syrisk offiser ble drept og tre soldater såret i israelske angrep torsdag etter et rakett som ble skutt mot en hemmelig atombase i den jødiske staten.

Det israelske militæret sa den gangen at en overflat-til-luft-missil hadde blitt avfyrt fra Syria i den sørlige Negev-ørkenen. Timona-atomreaktoren er lokalisert.

Skuddvekslingen kom bare to uker etter at Iran anklaget Israel for “terrorisme” etter eksplosjonen ved Den islamske republikkens atomkraftverk.