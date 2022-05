Minst tre personer ble skadet, en alvorlig, i knivstikkingen

En syrisk mann har knivstukket sin kone. Dette er en farlig situasjon.

Tre personer ble skadet og en annen ble alvorlig skadet da en mann av syrisk avstamning knivstakk sin kone fredag ​​20. mai i en landsby i Sørøst-Norge.

Det ble først beskrevet av politiet som en voldsepisode.»BlindHendelsen fant sted i landsbyen Nore Oak Uddal, hjem til mindre enn 3000 mennesker, kjent som Newmetal Valley. «Vi kan bekrefte at det var en familieforbindelse mellom angriperen og en av knivstikkerneDet sier inspektør Odd Ski Cosweed i en uttalelse. «Dette er en familie fra Syria, gjerningsmannen og en av de skadde er gift.«, Han la til.

Oppmøte er forbudt

Kona ble fraktet til sykehus i helikopter.ViktigSamtidig ble en annen ukjent person lettere skadet. Vitner sitert av norske medier snakket om en kvinne som lå i nærheten.»En stor blodpøl– Offeret, som pådro seg lettere skader i angrepet, trengte ikke å bli innlagt på sykehus, sa politiets talsmann Tom Richard Jensen på en pressekonferanse.

Politiet har ikke gitt noen opplysninger om årsaken til tragedien, men ifølge TV2-kanalen ble den mistenkte siktet for familievold i november i fjor og er under etterforskning. TV2 har fått forbud mot å se kona, og forstår at dette forbudet har blitt respektert så langt. Angriperen, som var i nærheten av bussholdeplassen mellom nærbutikken og videregående skole, ble undertrykt av forbipasserende før hjelpen kom, sa politiet. Ifølge norske medier passerte en bussjåfør og videregående elever.

Et angrep i oktober

Hendelsen fant sted noen titalls kilometer nordvest for Kongsberg, hvor fem personer ble drept og omtrent målrettet i et bue- og knivangrep i oktober i fjor. Forfatteren, en danske, har vært under avhør i Norge siden torsdag, ifølge eksperter som lider av psykiske lidelser. Intimiteten mellom disse to kapitlene bidro til å styrke følelsen av frykt blant folk. «Jeg kjenner ingen tidligere trusler«, meldte Nore og Uvdal-ordfører Jan Gaute Bjerke på TV2s mikrofon.»Denne typen episoder skjer vanligvis som torden på den blå himmelen«.

Han sa at videregående skole og skolene rundt ble raskt sikret. Ifølge NRK-kanalen har mange studenter vært vitne til hendelsen. «Vi bekrefter at en hendelse fant sted i nærheten av skolen«Numetal High School sa på sin side.»Medisinsk personell og politi dro til skolen og overvåket hendelsen«.

