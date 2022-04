«Miracle» etter alle hans tilbakeslag på scenen Theory Newville og Kroatia: «Vi nøt alle følelsene!»

Teori Newville Som han forventet i formiddag, kunne han stå på scenen i rallyet i Kroatia denne søndag ettermiddag.

Men for et følelsesmessig løft, nok en gang: etter å ha slått ripen på SS18 og gjort en forskjell på SS19, takket være de modige dekkene og et enormt angrep, gjorde den belgiske sjåføren en feil og mistet alt på krafttrinnet ved å sende sin makt. Hyundai i20 N Rally 1 i grøfta.

Men den sørkoreanske racerbilen står igjen etter en kort tur i lufta Landet på beinaOg var i stand til å oppnå et bedre resultat ved å opprettholde en tilstrekkelig tilstedeværelse på fjerdeplass i Theory New, Craig Breen.

Litt heldig etter alle baklengsmålene og alle straffene?

«Vi nøt alle følelsene denne helgen! Olivier Gaspard, RTBFs spesialutsending til Kroatia, smiler til Theory Nue på mikrofonen. Frykt, frustrasjon, frustrasjon, flaks til slutt. Vi må dele denne uken i to: sportssiden, vi er ikke bortskjemte, og «performance»-siden, vi var veldig opptatt hele helgen: strategi, utvalg av dekk, rundetider … vi var veldig konkurransedyktige, bilen ble forbedret og jeg følte meg komfortabel i den. Dette er bra for fremtiden.»

«På Power Stage hadde vi en god rytme, Han gjenopptok kjøringen i Belgia mens han forklarte årsakene til at han forlot veien. Med to «regn»-dekk brukt til å trekke i gjørma, visste vi at vi kunne få tre poeng, vel vitende om at bak, Kalle og Ott skulle angripe. For meg hadde jeg et hardt dekk (Og tre anbud, redaksjonell) I bilen, og jeg låste hjulet, måtte jeg slippe bremsen for å få bakbremsen, og vi var veldig raskt i et glatt hjørne. Vi gikk litt bredere der, et hjul ble punktert, for å avslutte i sakte film. Toyotaer er fortsatt et stykke foran på banen, men forsinkelsen vi hadde i Monte-Carlo kunne ikke kompenseres av ett løp. Vi har fortsatt arbeid å gjøre, men det som slår meg er at jeg på halvannet år måtte gi opp bekymringene nesten ti ganger. Gå ut, egentlig ikke, for noen ganger vet jeg hvordan jeg skal fikse bilen og bringe den tilbake. Her nærmer vi oss en katastrofe. Det er veldig vanskelig å leve følelsesmessig, men vi skal gjøre det for å unngå disse problemene lenger. Som vi kan se, kommer feil ofte med oss. På dette tidspunktet må vi gå raskt fremover fordi noen feil fortsetter å komme frem og tilbake regelmessig og ofte i bilen min. Noen ganger er det vanskelig å forstå, men det er spillet.»